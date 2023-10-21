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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس ملفتة.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

.رضوى الشربيني
.رضوى الشربيني

حرصت المذيعة رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حساب البرنامج  الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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علقت رضوى الشربيني على الصورة قائلة: "كل اللي بتحلمي به هتحققيه.. بس خليكي واثقة إنك تقدري."

تألقت رضوى الشربيني في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جيبة بليسيه باللون الأسود و نسقت معه توب بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت رضوى الشربيني حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات اللافتة التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربيني على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

رضوى الشربيني 
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