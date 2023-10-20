في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

يصادف اليوم 20 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة سمية الخشاب التي أتمت اليوم عامها الـ 57 وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على شبابها.



تحرص سمية الخشاب دائما على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورها و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



كشفت صور سمية الخشاب على إنستجرام عن إطلالاتها المتنوعة و عدم اعتماد وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء و تحرص على التنوع و التجديد دائما.



تحرص سمية الخشاب على أقتناء الملابس و الفساتين اللافتة و التي تكشف عن قوامها، بالإضافة إلي ذلك تعتمد على الإطلالات الشبابية و الملفتة و في الكثير من الأحيان.



أما من الناحية الجمالية، تعتمد سمية الخشاب على تسريحات الشعر و صيحات المكياج الملفت أيضا و الصاخبة في الكثير من الأحيان.



سمية الخشاب

سمية الخشاب

سمية الخشاب

سمية الخشاب

سمية الخشاب

سمية الخشاب

سمية الخشاب

سمية الخشاب

سمية الخشاب

سمية الخشاب