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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مخملي.. حورية فرغلي تستعرض أناقتها| شاهد

حورية فرغلي
حورية فرغلي

شاركت الفنانة حورية فرغلي متابعهيا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت حورية فرغلي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل مخملي باللون الكحلي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم التصميم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.
تزينت حورية فرغلي بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت حروية فرغلي على شعرها المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
 

حورية فرغلي
حورية فرغلي
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