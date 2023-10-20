بعد تصدرها التريند.. سر غير متوقع وراء أناقة أنغام| شاهد

تصدرت الفنانة أنغام مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما لقنت المتحدث العربي لجيش الاحتلال الصهيوني، افيخاي ادرعي، درسا تاريخيا.
من جانب آخر تعد أنغام من أشهر و أبرز نجمات الوطن العربي التي اشتهرت بأناقتها وذوقها الراقي في اختيار الإطلالات التي تظهر بها بالأخص خلال إحيائها الحفلات الغنائية.
حيث تحرص أنغام عند إحيائها الحفلات الغنائية على أختيار تصميمات و صيحات فساتين سهرة راقية و ملفتة للأنظار مما يجعلها محط أنظار الجميع، بالإضافة إلي أختيار الأقمشة التي تجمع بين الرقي و الأناقة وهذا يعتبر من أسرار أناقة أنغام.
ومن الناحية الجمالية، تعتمد أنغام على تسريحات الشعر الغير مبالغ فيها، وصيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها أيضا.