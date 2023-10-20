بعد تصدرها التريند.. سر غير متوقع وراء أناقة أنغام| شاهد

تصدرت الفنانة أنغام مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما لقنت المتحدث العربي لجيش الاحتلال الصهيوني، افيخاي ادرعي، درسا تاريخيا.

من جانب آخر تعد أنغام من أشهر و أبرز نجمات الوطن العربي التي اشتهرت بأناقتها وذوقها الراقي في اختيار الإطلالات التي تظهر بها بالأخص خلال إحيائها الحفلات الغنائية.

حيث تحرص أنغام عند إحيائها الحفلات الغنائية على أختيار تصميمات و صيحات فساتين سهرة راقية و ملفتة للأنظار مما يجعلها محط أنظار الجميع، بالإضافة إلي أختيار الأقمشة التي تجمع بين الرقي و الأناقة وهذا يعتبر من أسرار أناقة أنغام.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد أنغام على تسريحات الشعر الغير مبالغ فيها، وصيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها أيضا.

أنغام

أنغام

أنغام

أنغام

أنغام

أنغام

أنغام