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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم .. العالم في انتظار حدث فلكي مهم | تعرف عليه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

السماء تمطر كرات نارية، هذه الظاهرة الفلكية ستحدث بدءا من منتصف ليل اليوم السبت  ستصل زخة شهب الجباريات السنوية، وخلال ساعات قبل شروق شمس الأحد 22 أكتوبر، وهذه السنة القمر سيكون في طور التربيع الأول ومتواجدا في السماء بداية الليل لكنه سيغرب قبل منتصف الليل تاركا السماء مظلمة لمراقبة الشهب.

تعبر الكرة الأرضية في هذا الوقت من العام خلال الأجسام النيزكية المنتشرة على طول مدار المذنب هالي مصدر هذه الشهب، والتي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر.

سقوط زخات شهب

شهب الجباريات تنشط سنوياً خلال الفترة من 2 اكتوبر إلى 7 نوفمبر وهي ليست من زخات الشهب القوية وهي غير معروفة بانتاج العواصف الشهابية، فعادة من موقع مظلم.

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