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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الشرقية .. استمرار الحملة القومية لمكافحة القوارض إستعداداً للمحاصيل الشتوية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة متابعة تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية الشتوية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، وكذلك الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لتحقيق أعلى انتاجيه.

وأشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إلى استمرار فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض بمراكز ومدن المحافظة للحفاظ على انتاجية المحاصيل الشتوية وتنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

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أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه جاري تنفيذ فعاليات الحملة بالجمعيات الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد قيام مديري الجمعيات الزراعية بتجهيز كافة المستلزمات الخاصة بالحملة ليتم وضعها في بؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر بعيدا عن الكتل السكنية وحفاظاً علي سلامه المواطنين

الإرشادية الجمعيات الزراعية الحملة القومية لمكافحة القوارض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية المحاصيل الزراعية المحاصيل الشتوية

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