عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 241 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر بالغربية

لحوم فاسده بالغربية
لحوم فاسده بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، على 241 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة"، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

رئيس جامعة طنطا يشيد بالمشاركة الوطنية للطلاب في تأييد موقف الرئيس

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر للتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكام الرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

 وأسفرت الحملات عن رصد 241 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

txt

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم رام الله والبيرة وبيت لحم ونابلس بالضفة الغربية | فيديو

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

الادارات البيطريه إستهلاك الآدمى الادارات الجهات المعنية الطب البيطري بالغربية الطب البيطري المنتجات الغذائية المضبوطات بمراكز ومدن المحافظة بمراكز المحافظة بالغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

سائقو شاحنات المساعدات الإنسانية يروون ما حدث داخل قطاع غزة| شاهد

بيان عاجل من الأطباء عن أول دفعة متطوعين للعمل في مستشفيات غزة

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قفزة قوية وعيار21 الآن مفاجأة

مصر لن تكون كبش فداء.. السيسي يجدد تحذيره للغرب بشأن سيناء

أول تعليق من حماس بعد فتح معبر رفح

الصين وروسيا يوجهان صفعة قوية لأمريكا والاحتلال بدعمهما القضية الفلسطينية

بابا عمل معايا حاجة وحشة.. تفاصيل أقوال طليقة عنتيل مدينة نصر

موضوعات متعلقة

ضبط تاجر استولى علي سلع تموينية بـ 18 ألف جنيه في الغربية

مصادرة 249 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالغربية

وقف 12 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وطوابق مخالفة بطنطا

رئيس المحلة: غلق 9 محلات و 13 ورش لمخالفة المواعيد الرسمية

محافظ الغربية: تشميع 64 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية

تزايد أعداد المشاركين في تظاهرة دعم القضية الفلسطينية بطنطا

الغربية .. حرق العلم الإسرائيلي في مظاهرات لدعم القضية الفلسطينية.. صور

4 مساجد لأداء صلاة الغائب على ضحايا غزة في الغربية.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

صحة غزة: مساعدات اليوم تقدر بـ 3% من حجمها الطبيعي قبل الحرب

قمة القاهرة للسلام.. محمود عباس: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

صيغة الصلاة النارية وكيف يتحقق بها المستحيل .. احرص عليها

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن عدد أسراه لدى المقاومة الفلسطينية

رئيس الوزراء يتابع موقف برنامج الطروحات الحكومية والإصلاحات الهيكلية

فصائل المقاومة الفلسطينية تشيد بجهود مصر عقب فتح معبر رفح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صبحي يرفع علم فلسطين فى أخر ليلة عرض لـ عيلة اتعمل لها بلوك

برسالة غامضة… نجل هاني الناظر يثير الجدل بهذا المنشور

أبراج تعرف كيفية تحديد أولويات السعادة|هل أنت منهم؟

نشرة المرأة و الصحة.. بعد توبيخ مراسلة cnn.. من هي الإعلامية رحمة زين.. معلومات خطيرة عن الكوليرا

فيديو

نرفض التهجير القسري.. السيسي: تصفية القضية لن يكون على حساب مصر

الغيث بدأ بـ20 شاحنة.. المساعدات تعبر رفح وهذه الجهة تتسلمها من مصر

مصر قالت كلمتها.. فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة

300 جنيه مرة واحدة .. تراجع أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ