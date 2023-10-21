تصرف غريب لمراسلة CNN ورد قاسٍ من رحمة زين .. ماذا حدث؟

تصدرت الفتاة المصرية رحمة زين، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد توبيخها مراسلة شبكة CNN الأمريكية أمام معبر رفح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو رحمة زين توبخ كلاريسا وارد، مراسلة CNN، بالإنجليزية وبطريقة شديدة اللهجة، فمن هذه الفتاة المصرية؟

شبكة CNN الإخبارية، أثارت الجدل مؤخرا بنشرها فيديوهات مضللة دعمًا لإسرائيل.

من ضمن هذه الفيديوهات، فيديو تظهر فيه المراسلة تتلقى تعليمات من المخرج بأن تبدو خائفة لتنقل للعالم أن إسرائيل هي من يتم قصفها وليس العكس، ولاقى الفيديو انتقادات واسعة.

ماذا فعلت رحمة زين؟

ظهرت رحمة زين في الفيديو الذي تم تداوله وهي تخاطب مراسلة cnn، قائلة لها: "أين قناتكم من تغطية هذا ما يحدث هنا؟ قولي الحقيقة، أعلم أن لكِ اجندات أجنبية وأنك مجرد موطفة، مجرد دمية، تعالي إلى هنا وخاطبيني كإنسان".

توجهت لها بالفعل المراسلة لتستكمل رحمة خطابها مستوقفة كلاريسا وارد، قائلة: "لا سمعتك من قبل اسمعيني الآن، أعلم أنك تتحدثين كما تريد بلدك وحكومتك، لكن دولتك هي من تتحدث عن حرية التعبير، أنتم من خصصتم الديموقراطية وقادتنا لحماس، والآن تشاهدون الاحتلال ونشاهد نتيجة صمتكم، سوء تقديمكم لشعوبنا".

وتابعت: نحن نساند فلسطين والفلسطينيين والعرب، غيروا خطابكم، أنتم من تملكون كل شيء، وهذه المشكلة، تملكون الأمم المتحدة وهوليوود وكل الأبواق، أصواتنا يجب سماعها، أثناء مشاهدة قناتكم بدلا من أن نحزن ونعزي موتانا وهؤلاء الأطفال الفلسطنيين، تعاملنا مع سوء تقديمكم وإهانتكم للعرب".

لماذا انفعلت رحمة زين؟

فسرت رحمة زين سبب انفعالها على مراسلة الـCNN في فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق Instagram، قائلة: "كانت CNN هي القناة الوحيدة التي رأيناها مع قافلة الأمم المتحدة، بدلا من القنوات الأخرى التي كانت على الأرض مع المتطوعين لمدة أيام في رفح، وبالتالي لم تتفاجأ من أن الناس كانوا غاضبين ويحتجون".

وتابعت رحمة: "كان يجب عليها التواجد لمدة 3 أيام أو أكثر قبل وصول الأمم المتحدة، لترى أن إسرائيل تلعب معنا، وتخبرنا أنهم سيسمحون بمرور الإمدادات ثم لا تفعل ذلك".

من هي رحمة زين؟

رحمة زين تعمل مدير تحرير موقع «سكوب إمباير» المصري الناطق بالإنجليزية والمراسلة السابقة للتليفزيون المصري، وسافرت مع مؤثري السوشيال ميديا والفنانين لرفح مع وفد بنك الطعام لتوصيل المعونات والمدد للفلسطينيين المحاصرين في غزة.

رحمة زين تقدم أيضا بودكاست يدعى "ة"، وهي من أسرة إعلامية عريقة، جدها لوالدتها هو الكاتب الصحفي الكبير محسن محمد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير دار التحرير، وجدتها هي الإعلامية هند أبو السعود، أما والدتها، فهي الإعلامية ميرفت محسن.

أما عن مؤهلاتها الدراسية، درست رحمة زين العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية.