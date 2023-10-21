محلل فلسطيني: السيسي تحرك لفرض التهدئة في غزة منذ اللحظة الأولى للعدوان

علق جهاد الحرازين المحلل السياسي الفلسطيني، على فعاليات قمة القاهرة للسلام لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقال جهاد الحرازين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر حاضرة دائما لمساندة الشعب الفلسطيني ".

وأضاف جهاد الحرازين :" مصر هي صاحبة الأيادي البيضاء على القضية الفلسطينية".

وتابع جهاد الحرازين: "الرئيس السيسي تحرك منذ اللحظة الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ من أجل حلها، وتهدئة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأكمل جهاد الحرازين: "مصر أكدت ضرورة وقف النار، وإدخال المواد الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة".