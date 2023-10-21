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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل فلسطيني: السيسي تحرك لفرض التهدئة في غزة منذ اللحظة الأولى للعدوان

صدى البلد

علق جهاد الحرازين المحلل السياسي الفلسطيني، على فعاليات قمة القاهرة للسلام لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

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وقال جهاد الحرازين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مصر حاضرة دائما لمساندة الشعب الفلسطيني ".

وأضاف جهاد الحرازين :" مصر هي صاحبة الأيادي البيضاء على القضية الفلسطينية".

وتابع جهاد الحرازين: "الرئيس السيسي تحرك منذ اللحظة الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ من أجل حلها، وتهدئة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأكمل جهاد الحرازين: "مصر أكدت ضرورة وقف النار، وإدخال المواد الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة".

غزة مصر السيسي فلسطين اخبار التوك شو

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