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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023: ركز على النظام الغذائي

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

 

توقعات برج الجوزاء اليوم الأحد 22 أكتوبر2023

إذا كانت تنتابك بعض الشكوك في موضوع ما فحاول أن تستشير من حولك. حاول أن تتصل بالأصدقاء الذين لم تسمع صوتهم منذ وقت بعيد. ربما تجد أنك كسول ولذلك لن تحرز تقدما في العمل اليوم. لا تخطط لكل شيء لأن التخطيط أحيانا يؤدي إلى نتائج غير مرضية.


حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

أنت مبدع اليوم وهذا سيساعدك على تحقيق أهدافك، ابتعد عن الجدال، قد يتم حل بعض الأمور المستعصية فى الأيام القليلة المقبلة، سيتمكن بعض الطلاب من اجتياز الامتحان التنافسى، وقد ينتقل البعض إلى عمل جديد، يزيد من خبراته.


برج الجوزاء اليوم ماليا

برج الجوزاء اليوم الأمور المالية في الارتفاع ستجد نفسك تتخذ قرارات مالية ذكية وتستمتع بثمار عملك، فقط تأكد من الحفاظ على تركيزك ولا تدع رغبتك في الحصول على ممتلكات مادية تقلل تركيزك والاستمرارية، وتذكر أن الثروة الحقيقية تكمن في العلاقات والتجارب التي نشاركها مع الآخرين.

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برج الجوزاء اليوم عاطفيا

سيجد مواليد الجوزاء العازبون، وخاصة الإناث، الحب اليوم وسيحصلون أيضا على عرض فى النصف الأول من اليوم، وإذا كنت فى علاقة تجنب كل أنواع الحجج،’ وقم أيضا باستشارة أهل الخبرة فى حل النزاعات.

برج الجوزاء اليوم صحيا

اجعل التمارين الرياضية جزءًا من الروتين وركز على النظام الغذائى، ابتعد عن الدهون، املأ القائمة بالسلطات والخضراوات ذات الأوراق الخضراء، وذلك مع ممارسة الرياضة الخفيفة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة

ستكون حياتك العاطفية نابضة بالحياة وممتعة الفترة المقبلة، على الصعيد المهنى ستكون الأمور جيدة وستشهد تجاوبا إيجابيا، فتعامل مع الثروة بعناية وسيكون التمويل أكثر إشراقا، أما الصحة إيجابية طوال الوقت.

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