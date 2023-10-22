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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد تصدرها التريند.. شاهد أبرز إطلالات بسمة وهبة أثارت الجدل بالسوشيال ميديا

صدى البلد

تصدرت الإعلامية بسمة وهبة تريند السوشيال ميديا بعد انتشار مقطع من برنامجها وهي تتكلم باللغة العبرية تبعث رسالة للاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

 

وكانت بسمة وهبة ليست المرة التي تثير الجدل فيها وتصدرت التريند بشكل كبير.

 

وكانت أبرز ما أثار الجدل من الإعلامية بسمة وهبة هي ظهورها بملابس مختلفة أثارت السوشيال ميديا حيث تعتمد بسمة وهبة علي اطلالات مختلفة سواء كاجوال أو سوارية وكانت أبرزها فستان سواريه من تصميم مرمر حليم.

 

وظهرت بسمة بفستان بجزء شفاف من الصدر والبطن، باللون الأصفر وبه وصلات باللون الفضي اللامع، ولملمت بسمة وهبة شعرها ورفعته، وجاءت التسريحة مناسبة لها، لكن ما لم يكن مناسبا هو المكياج.

 

 كما أثارت  بسمة وهبة  الجدل بعد  صورها بفستان زفاف علي الانستجرام.

 

كما ظهرت بسمة جاكت بدلة رجالي باللون البيج ونسقت عليه شميز باللون الأبيض وكرافته باللون الأسود مكتوب عليها هاشتاج "هنعلمهم في البيت".

 

اطلالات بسمة إطلالات بسمة وهبة الاعلاميه بسمة وهبة تضامنا مع الشعب الفلسطيني

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بعد تصدرها التريند.. شاهد أبرز إطلالات بسمة وهبة أثارت الجدل بالسوشيال ميديا

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