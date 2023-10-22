حقيقة تلقي نجم الأهلي عروضا للرحيل

كشفت تقارير إعلامية حقيقة حصول أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدة عروض للمغادرة في يناير المقبل.

ووفقا لبرنامج +90 على قناة النهار: "لا يوجد أي عرض من نادي الوكرة القطري للحصول على خدمات اللاعب، وحال وجود أي عرض سوف يتم عرضه على السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لحسم موقفه".

ويستعد الأهلي للقاء العودة في ربع نهائي الدوري الأفريقي، أمام سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2.

ويطمح الفريق الأحمر لمواصلة مشواره في هذه البطولة الهامة بجانب الفرق الأخرى.