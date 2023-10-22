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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تنفيذ البرنامج الكشفي لتنمية المهارات لدى الشباب بسيناء

برنامج تدريبي للمهارات
برنامج تدريبي للمهارات الكشفية للشباب

تواصل مديرية الشباب والرياضة، محافظة شمال سيناء،  تنفيذ البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين في المراكز على المستوى المحلي لمراكز الشباب بمدن المحافظة، وذلك خلال الفترة من  15  اكتوبر حتي15يناير 2024.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،  وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لإدارة تنمية النشئ والأستاذة ايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين.

وقال ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن التدريب  يتم في مراكز  الشباب من خلال القاده الكشفين بواثع  200 طليعا وطليعة في كل مركز.

وتم تنفيذ البرنامج الكشفي  بمركز شباب مدينة العريش، وتم التدريب على أنواع الاصطفاف الكشفي وشرح العلامه الكشفيه وشرح الوعد  تدريب القائد عبد اللطيف صوان .

كما نفذ مركز شباب ضاحيه السلام بالعريش برنامج تدريبي على شرح معنى كلمه زهرات وقواعد الالتزام بالتدريب ، للقائد خالد شوقي والقائده هدي علوي ، تحت اشراف ومتابعة بشري احمد محمد مسؤول النشاط الكشفي  بالإدارة.

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انطلاق البرنامج الرئاسى أهل مصر لخدمة شباب محافظة شمال سيناء

سيناء مهارات الكشفية الشباب مراكز

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