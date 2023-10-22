وزير الري: نعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين في الصعيد

تلقي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بالصعيد .

وقال الدكتور سويلم إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين .

وأوضح أنه تم العمل خلال العام المالي (٢٠٢٢/ ٢٠٢٣) على تنفيذ عدد (٣٦٢) مشروع بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت ٣١ مليار جنيه ، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقى وخاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها ، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري ، والحماية من أخطار السيول ، وحفر الآبار الجوفية ، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ، وتأهيل وتجديد محطات الرفع ، وحماية جوانب نهر النيل واعمال مشروع تنمية جنوب الوادي .

وأضاف انه تم تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة ٣٠٧ مليون جنيه ، وجاري تنفيذ أعمال البنية التحتية والحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة ٢.١٠ مليار جنيه ، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة ٥٦٩ مليون جنيه ، وأعمال تأهيل الترع بالخطة الاستثمارية بقيمة ١.١٠ مليار جنيه ، واعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة ١٤ مليار جنيه .

وفى إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" .. تم تنفيذ عدد ١٨٦ عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي ٩ مليار جنيه ضمن المرحلة الاولي من المبادرة وجاري تنفيذ ٥٩ عملية تأهيل بقيمة ٣.٣٠ مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة .

وفى مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي فقد تم بتاريخ ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٢ بدء العمل في تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي ١ مليار جنيه ، لخدمة زمام حوالي ١.٦٠ مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، حيث من المقرر نهو المشروع عام ٢٠٢٦ ، ويشتمل المشروع على إنشاء (٧) قناطر هي (فم بحر يوسف – حجز الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - ايراد الدلجاوي – الساحلية)، وبلغت نسبة التنفيذ الحالية ٢٢% .

ويتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ – مواقع المشروعات – متابعة تواريخ النهو المقررة – موقف التنفيذ - ..... إلخ) ، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه – طبيعة المشروعات – العائد والجدوى منها) ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة .