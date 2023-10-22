تهبط في العريش.. تركيا تعلن إقلاع طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى غزة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأحد، أن طائرة رئاسية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية ضمن مساعدات طبية من تركيا لسكان غزة تغادر البلاد اليوم الأحد إلى مصر.

وقال قوجة، في تغريدة على موقع، “إكس”، أن طائرة تابعة لرئاسة الجمهورية غادرت إلى مصر صباح الأحد محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية لمساعدة سكان غزة.

وعلى متن الطائرة مجموعة أطباء مكونة من 20 متخصصا”.



وتابع أنه أجرى المباحثات اللازمة مع نظيره المصري خالد عبد الغفار لنقل المساعدات الموجهة لسكان غزة عبر الأراضي المصرية.



وأوضح قوجة أن الفريق الصحي التركي سيقوم في ضوء تحضيراته مع الجانب المصري، بإجراء دراسة جدوى لإنشاء مستشفيات ميدانية في مطار العريش وفي معبر رفح الحدودي.



وأفاد أنه عقب انتهاء التحضيرات اللازمة، سترسل تركيا المعدات اللازمة من أجل إنشاء المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف، عبر سفينة خاصة إلى مصر.