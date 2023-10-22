عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهبط في العريش.. تركيا تعلن إقلاع طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى غزة

تركيا
تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأحد، أن طائرة رئاسية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية ضمن مساعدات طبية من تركيا لسكان غزة تغادر البلاد اليوم الأحد إلى مصر.

وقال قوجة، في تغريدة على موقع، “إكس”، أن طائرة تابعة لرئاسة الجمهورية غادرت إلى مصر صباح الأحد محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية لمساعدة سكان غزة.

وعلى متن الطائرة مجموعة أطباء مكونة من 20 متخصصا”.


وتابع أنه أجرى المباحثات اللازمة مع نظيره المصري خالد عبد الغفار لنقل المساعدات الموجهة لسكان غزة عبر الأراضي المصرية.


وأوضح قوجة أن الفريق الصحي التركي سيقوم في ضوء تحضيراته مع الجانب المصري، بإجراء دراسة جدوى لإنشاء مستشفيات ميدانية في مطار العريش وفي معبر رفح الحدودي.


وأفاد أنه عقب انتهاء التحضيرات اللازمة، سترسل تركيا المعدات اللازمة من أجل إنشاء المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف، عبر سفينة خاصة إلى مصر.

الصحة التركي المساعدات الطبية المستلزمات الطبي دراسة جدوى طائرة رئاسية فخر الدين قوجة مساعدات طبية مستشفيات ميدانية وزير الصحة التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

شاهد.. اقتحام منزل نتنياهو فى تل أبيب

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

عبر مصر.. الكويت تعلن تسيير جسر جوي لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

فرج عامر يعلن قرارا ناريا بعد خسارة سموحة أمام الزمالك

حقيقة مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

محدش يقدر يتكلم معاه.. أحمد شوبير: نجم الأهلي طلب الرحيل لهذا النادي

موضوعات متعلقة

خلافات النجوم الأسرية| حسن شاكوش وزوجته يترددان على أقسام الشرطة.. محضر آيتن عامر ضد طليقها يحدث ضجة

صحف الإمارات| بن زايد يلتقي زملاء الدراسة وعائلاتهم.. تنديد أوروبي باستخدام إسرائيل «القوة المفرطة».. وأمريكا تعلن تدمير آخر أسلحتها الكيماوية

دعاء أيام التشريق قبل المغرب لا يرد.. وهذه أفضل 50 دعوة مستجابة

دعاء آخر أيام التشريق.. لا ترد فيه دعوة فرددوا 210 أدعية جامعة للخيرات

الإفتاء: لابد من تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

الإفتاء: يجب تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

ترشيحاتنا

قرار عاجل ضد مستريح الأدوات الصحية

عاجل|دخول الدفعة الثانية للمساعدات الإنسانية الجديدة من معبر رفح إلى قطاع غزة

وزير الدفاع الأمريكي يأمر قوات إضافية بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط

رئيس الوزراء: هدف 100 مليون صحة الوصول إلى مجتمع خال من الأمراض

بعد مغادرة الأجانب.. إسرائيل: سنسمح للفلسطينيين فوق الـ60 بالعودة للعمل بالداخل

الغضب يتوسع ضد الاحتلال.. عواصم أمريكا وأوروبا تنتفض ضد حكوماتها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يمنعه الاحتلال.. كل المساعدات إلى غزة مسموح بها إلا شيء واحد.. ما هو؟

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لعمال معلقين على ارتفاع 500 قدم في البرازيل

طبيبة تكشف طرق كشف الختم المزور على اللحم

استعدوا لتغيير الساعة.. كل ما تريد معرفته عن العودة من جديد للتوقيت الشتوي

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لعمال معلقين على ارتفاع 500 قدم في البرازيل

دعما لغزة.. تظاهرات إسبانية أمام فندق لمليونير إسرائيلي.. فيديو

 الرئاسة: أمير قطر حضر قمة القاهرة للسلام وغادر بشكل طبيعي.. فيديوجراف

400 جنيه| سعر الذهب بعد القفزة الأخيرة.. تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ