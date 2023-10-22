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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تنفي وقوع إصابات بين أفراد خدمتها في العراق

صدى البلد

نفت القيادة المركزية الأمريكية، عبر حسابها الرسمي علي موقع أكس/تويتر، التقارير التي انتشرت عن مقتل عناصر من الخدمة في الجيش الأمريكي داخل العراق.  

وقالت تغريدة القيادة المركزية الأمريكية، إن التقارير التي تفيد بوفاة أفراد الخدمة الأمريكية المزعومة في وقت سابق اليوم في العراق ليست صحيحة. 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام عراقية، باستهداف صاروخي لقاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية غربي محافظة الأنبار.

 

ونقلت التقارير عن مصدر أمني قولها، إنه تم استهداف قاعدة عين الأسد بثلاثة صواريخ من نوع (جراد). وأضاف، أنها اطلقت من قرية في ناحية البغدادي وسقط الأول داخل القاعدة بينما اعترضت الدفاعات الجوية الثاني، أما الصاروخ الثالث فسقط في محيط القاعدة. 

ونقلت وكالة رويترز عن مصدران بالجيش العراقي قولهما إن صواريخ كاتيوشا استهدفت اليوم، قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب العراق، وإن انفجارا سمع داخل القاعدة. 

وفي بيان نقلته وكالة "رويترز" عن مجموعة "سايت" للاستخبارات، أعلنت "المقاومة في العراق"، وهي جماعة مسلحة، مسؤوليتها عن الهجوم.

القيادة المركزية الأمريكية العراق جنود أمريكيين

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