ميزة بـ سيارات تسلا لتجنب النوم أثناء القيادة..تعرف عليها

تعمل شركة تسلا الأمريكية التي تعمل في صناعة السيارات الكهربائية علي إضافة ميزة جديدة الي سياراتها ، وذلك من اجل تجنب النوم أثناء القيادة ، من اجل الحفاظ علي حياة السائقين عند السفر علي الطرق السريعة .

ميزة بـ سيارات تسلا لتجنب النوم أثناء القيادة

اطلقت شركة تسلا علي نظامها الجديد اسم " نظام تحذير نعاس السائق"، وتعمل هذه الميزة بناء علي استخدام الكاميرا المواجهة للسائق بالسيارة ، حيث انه تم تصميم تلك الكاميرا للتأكد من مدي انتباه السائق أو تحذيره عند النوم أثناء القيادة .

ميزة بـ سيارات تسلا لتجنب النوم أثناء القيادة

تعمل الكاميرا الأمامية أيضا بـ سيارات تسلا علي قياس مدي انشغال سائق السيارة عن الطريق أو عند انشغال بالهاتف المحمول ، وتنبيه اذا احتاج الأمر في حالة النوم أثناء القيادة .

ميزة بـ سيارات تسلا لتجنب النوم أثناء القيادة

- كيفية تشغيل نظام التحذير :

ميزة بـ سيارات تسلا لتجنب النوم أثناء القيادة

يمكن تشغيل نظام التحذير بـ سيارات تسلا من خلال عناصر التحكم بالأمان، وتعمل علي فحص وجه السائق وتلاحظ طريقة قيادته ، ومن ثم يتم ظهور أشعار علي ساسة السيارة التي تعمل باللمس ، ويصدر منها إنذار اذا سجل النظام أي شيء غير معتاد علي السائق في حالات التعب والنوم .

- السرعة الأزمة لتشغيل نظام تسلا :

ميزة بـ سيارات تسلا لتجنب النوم أثناء القيادة

يتم تشغيل نظام " تحذير نعاس السائق" بـ سيارات تسلا بعد تجاوز سرعة 65 كم/ساعة، و يتم إلغاء تنشيط نظام التحذير إذا انخفضت سرعة السيارة عن الحد الأدنى المسموح به .