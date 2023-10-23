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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميزة بـ سيارات تسلا لتجنب النوم أثناء القيادة..تعرف عليها

ميزة بـ سيارات تسلا
ميزة بـ سيارات تسلا لتجنب النوم أثناء القيادة

تعمل شركة تسلا الأمريكية التي تعمل في صناعة السيارات الكهربائية علي إضافة ميزة جديدة الي سياراتها ، وذلك من اجل تجنب النوم أثناء القيادة ، من اجل الحفاظ علي حياة السائقين عند السفر علي الطرق السريعة .

 ميزة بـ سيارات تسلا لتجنب النوم أثناء القيادة

اطلقت شركة تسلا علي نظامها الجديد اسم " نظام تحذير نعاس السائق"، وتعمل هذه الميزة بناء علي استخدام الكاميرا المواجهة للسائق بالسيارة ، حيث انه تم تصميم تلك الكاميرا للتأكد من مدي انتباه السائق أو تحذيره عند النوم أثناء القيادة .

 ميزة بـ سيارات تسلا لتجنب النوم أثناء القيادة

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تعمل الكاميرا الأمامية أيضا بـ سيارات تسلا علي قياس مدي انشغال سائق السيارة عن الطريق أو عند انشغال بالهاتف المحمول ، وتنبيه اذا احتاج الأمر في حالة النوم أثناء القيادة .

 ميزة بـ سيارات تسلا لتجنب النوم أثناء القيادة

- كيفية تشغيل نظام التحذير :

 ميزة بـ سيارات تسلا لتجنب النوم أثناء القيادة

يمكن تشغيل  نظام التحذير بـ سيارات تسلا من خلال عناصر التحكم بالأمان، وتعمل علي فحص وجه السائق وتلاحظ طريقة قيادته ، ومن ثم يتم ظهور أشعار علي ساسة السيارة التي تعمل باللمس ، ويصدر منها إنذار اذا سجل النظام أي شيء غير معتاد علي السائق في حالات التعب والنوم .

- السرعة الأزمة لتشغيل نظام تسلا :

 ميزة بـ سيارات تسلا لتجنب النوم أثناء القيادة

يتم تشغيل نظام " تحذير نعاس السائق" بـ سيارات تسلا بعد تجاوز سرعة 65 كم/ساعة، و يتم إلغاء تنشيط نظام التحذير إذا انخفضت سرعة السيارة عن الحد الأدنى المسموح به .

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