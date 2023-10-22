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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الحوثيون يهددون باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر حال استمرار قصف غزة

الحوثيون يهددون باستهداف
الحوثيون يهددون باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

أعلن رئيس حكومة الإنقاذ في اليمن التابعة لـ”الحوثيين" عبد العزيز صالح بن حبتور، أنهم سيقومون باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر في حال استمرار العدوان على قطاع غزة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال بن حبتور، إن "الأمريكيين اعترضوا صواريخ ومسيرات كانت متجهة نحو الأراضي المحتلة وأسقطوا جزءا منها والجزء الآخر استطاع الوصول إلى أهدافه.. صنعاء ساهمت وستساهم بكل الإمكانيات للرد على المجازر في غزة”.

https://arabic.rt.com/middle_east/1505958-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

وأكد بن حبتور، أنه "إذا استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فستتعرض السفن الإسرائيلية للضرب في البحر الأحمر".

ولفت إلي أن “السابع من أكتوبر سيظل خالدا في تاريخ الأمة والشعب، ويوما عظيما في تاريخ الإنسانية جمعاء”.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، بيانا أوضحت فيه تفاصيل اعتراض القوات البحرية الأمريكية لصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي على سفينة حربية أمريكية قرب سواحل اليمن.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن صواريخ الحوثيين الذين تم اعتراضهم استهدفت ضرب أهداف في إسرائيل.

وأوضح البنتاجون، أن تهديد الطائرات المسيرة شمل قواعد للتحالف في العراق وسوريا في اليومين الماضيين وتم تدميرها، مشيرا إلى الرفع من قدرات سلاحي البحر والجو الأمريكيين في المنطقة لحماية الأمن القومي الأمريكي، إلى جانب اتخاذ كل الإجراءات للدفاع عن أعضاء التحالف الدولي.

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وأشار المتحدث باسم "البنتاجون"، أن "المدمرة "يو إس إس كارني" أسقطت 3 صواريخ وعددا من المسيرات أطلقها الحوثيون من اليمن"، لافتا إلى أنه "تم استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بمسيرة تم تدميرها، ما أدى لوقوع إصابات طفيفة في صفوف قوات التحالف".

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