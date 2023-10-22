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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لميس الحديدي: لا نقلق لأن لدينا جيشا قويا وحكيما

الاعلامية لميس الحديدي
الاعلامية لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على حادثة إصابة جيش الاحتلال الإسرائيلي لموقع مصري حدودي عن طريق الخطأ،  قائلة : “لا نقلق ولكن نحذر لان لدينا جيشا قويا ولكن حكيما  وحينما نجمع  بين الصفتين لابد أن يكون   لدينا اطمنئان”. 

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وأضافت لميس الحديدي، عبر   برنامجها " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  على شاشة  ON، أن الهزيمة التي طالت الجيش الاسرائيلي على مدار التاريخ  كانت من الجيش المصري  وإحنا بنتكلم دلوقتي عن قوات مصرية مختلفة   تماماً أيام حرب 1973  هزموا الجيش الاسرائيل وكان لهس خارج    من حرب يونيو 1967". 
أكملت : " جيشنا حكيم  وليس كل خطأ نرد عليه  طالما كل  طرف عارف قيمة الاخر سرعة إعلان الجيش الاسرائيلي في إصدار بيان إعتذار  وإجراء تحقيق هو دليل    أنه عامل حساب مصر  و عاوز  يأمن من جانبك لان مصر بتقول  كلام  جامد ضدك  غير متوقع   وبتضغط في المساعدات  عشان تدخل ". 


وأشارت إلى أن ما حدث على الحدود لن يثني مصر عن موقفها ودعمها للقضية الفلسطينية، وهنفضل نقول إنه مجرم حرب، وتقومون بحرب إبادة في غزة.  قائلة :  هما بيقولوا خطأ لكن في كل الاحوال موقفنا مش هيتغير ". 


وإستطردت : " الجيش الإسرائيلي أعلن إنه هيفتح تحقيق، وإحنا في مصر هنفتح تحقيقات.. ولو عديناها مرة مش هنعديها مرة تاني، ولازم يجب أن تحذر.. دي مصر والحدود، ويجب أن تتجنبوا الأخطاء.
مردفة : " جيشنا قوي ومسلح ومدرب وحامي للحدود، وقضيتنا مفهومة، ولكنه حكيم.. مش أي خطأ هنرد عليه، والأخطاء على الحدود واردة طالما كل طرف عارف قيمة الطرف الآخر

لميس الحديدي الاحتلال الاسرائيلي الإعلامية لميس الحديدي الجيش الإسرائيلي برنامجها كلمة أخيرة رئيس المجلس الأوروبي يونيو 1967

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