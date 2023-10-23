انخفاض التدريب العسكري لجيش الاحتلال سبب ضرب موقع مصري بالخطأ.. شاهد

قال العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن انخفاض التدريب العسكري لجيش الاحتلال سبب ضرب موقع مصري بالخطأ أمس، بالتزامن مع هذا التصعيد الأخير وتقارب الحدود.

وتابع راغب ، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأحد، أن الموضوع غير مقصود، ومتوقع لانخفاض مستوى التدريب للجانب الإسرائيلي في هذه المنطقة.

وتابع العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أنه مستحيل أن تفتح إسرائيل جبهة جديدة مع مصر.

عن طريق الخطأ

وكان المتحدث العسكري، كشف عن تفاصيل تعرض أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية لشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة منذ قليل.

وفي بيان رسمي، قال المتحدث العسكري إن شظايا القذيفة نتجت عنها إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية.

وأبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجار التحقيق فى ملابسات الواقعة.