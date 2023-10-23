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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة على مناطق متفرقة بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات لمناطق متفرقة بالضفة الغربية، واعتقلت العشرات من الفلسطينيين بعد التنكيل بهم والاعتداء عليهم.

وتنفذ قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري واعتقلت أكثر من 1000 فلسطينيا خلال ال17 يوما.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 11 فلسطينيا على الأقل من بلدة بني نعيم جنوب الخليل.

كما  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة فلسطينيين من محافظة نابلس.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وقالت مصادر إن مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيمي عايدة والعزة، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

وفي مدينة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 9 فلسطينيين من مخيم عقبة جبر.

وفي جنين،  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين من السيلة الحارثية غرب جنين.

وقال نادي الأسير في جنين، إن قوات الاحتلال اعتقلت، الليلة، الشاب محمد ماهر محمود لواحمه (23 عاما) من قرية الجلمة، ذلك أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مدينة طولكرم.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،  10 فلسطينيين من بيت ريما، وشابا من دير غسانة.

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