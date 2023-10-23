هانى شنودة ضيف الحلقة الجديدة من sold out

في حلقة مميزة، يحل الموسيقار هاني شنودة ضيفًا على الإعلامي محمود سعد في برنامجه "Sold Out" يوم 6 نوفمبر المقبل فى تمام الثامنة مساء .

ومن المقرر أن يكشف هاني شنودة خلال الحلقة عن العديد من الأسرار التى تكشف لأول مرة عن حياته الفنية والشخصية .

وكان قد أحيا الموسيقار القدير هاني شنودة حفلًا موسيقيًا على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم.

استهل الموسيقار هاني شنودة الحفل مؤكداً على أن جمهور الإسكندرية يتمتع بذائقة فنية خاصة، وأن حفلته علي خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية لها طابع خاص بالنسبة له خاصة بعد ترشيح المكتبة لاسمه لنيل جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، كما تقدم بالشكر للدكتور أحمد زايد؛ مكتبة الإسكندرية علي تشريحه لتلك الجائزة وحضوره الحفل.

وقدم شنودة خلال الحفل عدد من المقاطع الموسيقية المميزة مثل "الأفوكاتو"، "أنا بعشق البحر"، "المشبوه"، "بحلم معاك"، "ما تحسبوش يا بنات"، "لما كان البحر أزرق"، رومانس للفيولينة"، بونجور يا بحر"، "فُتَّك بخير يا وطني"، "سيرينادا للتشيللو"، "ماشية السنيورة"، "شمس الزناتي" وغيرها من المقاطع الموسيقية المميزة، وذلك بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية، وغناء مني العطار وتينا عدلي وسيف خالد.