عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هانى شنودة ضيف الحلقة الجديدة من sold out

صدى البلد

في حلقة مميزة، يحل الموسيقار هاني شنودة ضيفًا على الإعلامي محمود سعد في برنامجه "Sold Out" يوم 6 نوفمبر المقبل فى تمام الثامنة مساء .

ومن المقرر أن يكشف هاني شنودة خلال الحلقة عن العديد من الأسرار التى تكشف لأول مرة عن حياته الفنية والشخصية .

وكان قد أحيا الموسيقار القدير هاني شنودة   حفلًا موسيقيًا على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم.

استهل الموسيقار هاني شنودة الحفل مؤكداً على أن جمهور الإسكندرية يتمتع بذائقة فنية خاصة، وأن حفلته علي خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية لها طابع خاص بالنسبة له خاصة بعد ترشيح المكتبة لاسمه لنيل جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، كما تقدم بالشكر للدكتور أحمد زايد؛ مكتبة الإسكندرية علي تشريحه لتلك الجائزة وحضوره الحفل.

وقدم شنودة خلال الحفل عدد من المقاطع الموسيقية المميزة مثل "الأفوكاتو"، "أنا بعشق البحر"، "المشبوه"، "بحلم معاك"، "ما تحسبوش يا بنات"، "لما كان البحر أزرق"، رومانس للفيولينة"، بونجور يا بحر"، "فُتَّك بخير يا وطني"، "سيرينادا للتشيللو"، "ماشية السنيورة"، "شمس الزناتي" وغيرها من المقاطع الموسيقية المميزة، وذلك بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية، وغناء مني العطار وتينا عدلي وسيف خالد.

 

الاعلامي محمود سعد الموسيقار هاني شنودة الموسيقار الكبير هاني شنودة الموسيقار المصري هاني شنودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وفاة إعلامية شهيرة بعد تعرضها لحادث سير أليم

نزول 20 جنيها كاملة|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

سيدات بس|نص اعترافات صيدلي مدينة نصر المتهم في قضية “ممارسة الفاحشة”

مخاوف أمريكية من سيطرة إسرائيل على قطاع غزة

الهلال الأحمر: استمرار وصول المساعدات الإغاثية العربية والدولية لإدخالها لقطاع غزة

إذاعة الاحتلال: تأجيل الاجتياح البري إلى غزة حتى وصول قوات أمريكية إضافية

الله يرحمه ناشر تويتة| تغريدة لـ وائل الإبراشي على X تثير الدهشة.. ما محتواها؟

ترشيحاتنا

الهدنة الإنسانية ضرورية.. الاتحاد الأوروبي: 100 شاحنة مساعدات يفترض دخولها غزة يوميًا

قصف 320 هدفًا.. استشهاد 60 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة

طوفان الأقصى.. أمريكا تناشد موظفيها في سفارة بغداد بمغادرة البلاد

وزير الأوقاف: نسجل باعتزاز للرئيس السيسي أنه أوقف بحزم وحكمة مخطط صفقة القرن

حلوة وصغيرة.. سيدة الهرم انتقمت من عروس طليقها الأجنبية بطريقة بشعة.. تفاصيل

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفطير الشرقي | أحلى من المحلات

بدلا من البنج في غزة..طفل فلسطيني يجري جراحة عاجلة وهو يقرأ القرآن..شاهد

بالستان الأحمر.. شاهد إطلالة كيم كاردشيان بعيد ميلادها الـ43

رغم بشاعة جرائم الاحتلال.. حفل زفاف فلسطيني على أنقاض غزة..فيديو

فيديو

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

عذر قوي .. رئيس تحريرالشرق يكشف سبب مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ