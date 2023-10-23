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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أصول التأمين بالصين إلى 4.12 تريليون دولار في الربع الثالث

الصين
الصين

ارتفع إجمالي أصول قطاع التأمين في الصين إلى 29.6 تريليون يوان "نحو 4.12 تريليون دولار" في نهاية الربع الثالث من هذا العام.

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين أمس، أن الرقم شهد زيادة بنسبة 10.8% على أساس سنوي.

وارتفع دخل أقساط التأمين في الصين بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 4.3 تريليون يوان في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأضافت الهيئة أنه "خلال الفترة نفسها، وصلت النفقات على التعويضات والمدفوعات إلى 1.4 تريليون يوان، بزيادة 20.1% على أساس سنوي".

إلى ذلك، أفاد تقرير لمجلس الدولة الصيني بأن النظام المالي سيستمر في تحسين قدرته على خدمة الاقتصاد الحقيقي.

وتم تقديم التقرير بشأن العمل المالي للنواب من أجل المشاورة خلال الدورة الحالية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وجاء في التقرير أنه منذ الربع الرابع لـ2022، نفذ النظام المالي بدقة وفاعلية، سياسة نقدية حكيمة، كما قدم دعمًا أقوى للاقتصاد الحقيقي وعمل على ضمان عمل سلس للسوق المالية.

وأظهرت البيانات أن القروض المقومة بعملة اليوان الصينية ارتفعت بواقع 19.75 تريليون يوان "2.75 تريليون دولار" خلال تسعة أشهر من العام الجاري، بزيادة مقدارها 1.6 تريليون يوان على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن النظام المالي سيعمل على تحفيز قوى دافعة جديدة للنمو وتوفير دعم مالي مستقر لطلب المستهلكين وتعزيز الخدمات المالية للشركات الخاصة.

من جهة أخرى، توصلت الحكومة الأسترالية إلى اتفاق مع الصين قد يفضي إلى إلغاء الرسوم الجمركية على بعض السلع، التي كان قد تم فرضها 2020، وفقًا لما ذكره أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي أمس، بعد أشهر فقط من رفع رسوم مماثلة على الشعير.

وقالت أستراليا: "إن الصين وافقت على إجراء مراجعة سريعة لرسومها"، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق خمسة أشهر، حسبما جاء في بيان ألبانيز. وخلال تلك الفترة ستعلق أستراليا إجراءاتها ضد بكين أمام منظمة التجارة العالمية.

وتابع البيان "إذا لم يتم إلغاء الرسوم في نهاية المراجعة، فستستأنف أستراليا النزاع في منظمة التجارة العالمية. ونحن واثقون بالتوصل إلى نتيجة مثمرة".

يشار إلى أن الصين فرضت في 2020 رسوم مكافحة الإغراق على سلع أسترالية، قائلة: "إنها أضرت بشكل كبير بالسوق المحلية".

ومنذ ذلك الوقت توترت العلاقات بين البلدين بشكل متزايد، وغضبت بكين من قرار كانبرا بمنع شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من إنشاء شبكة للجيل الخامس في أستراليا.

قطاع التأمين الصين الربع الثالث أساس سنوي الهيئة الوطنية للتنظيم المالي

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