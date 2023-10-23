كارثة تهدد تركيا.. احتياطي مياه الشرب في إسطنبول يوشك على النفاد

أفادت شبكة “آر تي” الروسية، اليوم الإثنين، بأن مستوى احتياطي المياه في الخزانات التي تغذي مدينة إسطنبول التركية للأمطار إلى 20%، وسيكون هذا الحجم كافيًا لمدة 57 يومًا إذا لم يكن هناك هطول للأمطار.

وذكرت شبكة “آر تي” الروسية، نقلاً عن هيئة الموارد المائية والصرف الصحي في إسطنبول، إن نسبة الإشغال الحالية تبلغ 20.6%، ومنذ أبريل الماضي، تراجعت المخزونات من 48.5%.

يذكر أنه في نهاية شهر يوليو، أصبحت نصف الخزانات الكبرى تقريباً ضحلة وتمتلأ بنسبة تقل عن 5%. ومع ذلك، الآن سبعة من كل عشرة أصبحت ضحلة بالفعل، والآن يتم تزويد إسطنبول بثلاثة، مملوءة بحد أقصى 44٪.

ويتوقع خبراء الأرصاد عدم سقوط أمطار على المدينة لمدة عشرة أيام.

وهطلت الأمطار هذا الشهر في بعض المناطق، لكنها لم تؤثر بشكل كبير على الوضع فيما يتعلق بإمدادات المياه.