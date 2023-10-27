عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الختامية في مولد الدسوقي بـ كفر الشيخ.. صور

الآلاف يؤدون صلاة
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة

أدى الآلاف من الصوفيين ورواد المسجد الإبراهيمي، يتقدمهم اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، صلاة الجمعة الختامية، بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، في ضوء احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بمولد القطب الصوفي الكبير.

تعيين شعبان مغنم مديراً عاماً للمجازر والصحة العامة بـ «بيطري كفر الشيخ»

الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد سيدي إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ.. صور


جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بالأوقاف، وقيادات ومشايخ الطرق الصوفية، والأوقاف، والأزهر الشريف، والمجلس الأعلى الصوفي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، والوفود المشاركة من الدول العربية والإسلامية، وجمع كبير للمصلين من أبناء كفر الشيخ، ومحافظات الجمهورية.

وبدأت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة لفضيلة الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ثم خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بالأوقاف، وموضوعها «سيناء أرض الخير والنماء والتضحية».

IMG-20231027-WA0086
IMG-20231027-WA0086
IMG-20231027-WA0084
IMG-20231027-WA0084
IMG-20231027-WA0083
IMG-20231027-WA0083
IMG-20231027-WA0085
IMG-20231027-WA0085
IMG-20231027-WA0087
IMG-20231027-WA0087
IMG-20231027-WA0089
IMG-20231027-WA0089
IMG-20231027-WA0088
IMG-20231027-WA0088
IMG-20231027-WA0090
IMG-20231027-WA0090
IMG-20231027-WA0091
IMG-20231027-WA0091
ابراهيم الدسوقي الأوقاف والأزهر الطرق الصوفية القيادات التنفيذية القطب الصوفي الليلة الختامية المشيخة العامة للطرق الصوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نصرةً لغزة.. حمـ اس تدعو إلى النفير العام وتوجه رسائل للعالم

جهود مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .. وتحركات للإفراج عن المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية

تحرك عاجل من البيت الأبيض بعد التصعيد الإسرائيلي في غزة.. فيديو

تهديد ووعيد وتعهد بالنصر| حكاية نبوءة إشعياء التي تحدث عنها نتنياهو.. وهذه علاقة مصر

هذا آوان السلاح.. نداء عاجل من حماس لأبناء الضفة الغربية

القاهرة الإخبارية: مداهمات مركزة للاحتلال في الجزء الشرقي من شمال غزة| فيديو

غزة الآن.. المدفعية الإسرائيلية تقصف القطاع وتحليق كثيف لطائرات الاحتلال

حيلة خبيثة.. صحيفة جزائرية تهاجم صن داونز

موضوعات متعلقة

تعيين شعبان مغنم مديراً عاماً للمجازر والصحة العامة بـ «بيطري كفر الشيخ»

نظرة ومدد.. الآلاف يزورون مقام سيدي إبراهيم الدسوقي احتفالا بمولده| شاهد

بـ القرآن والابتهالات.. الطرق الصوفية تحتفل بالليلة الختامية لمولد الدسوقي| شاهد

الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد سيدي إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ.. صور

حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية في قرية الجرايدة بكفر الشيخ | صور

المركز القومي لثقافة الطفل ينظم قافلة فنية لطلائع كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ يزور المسجد الإبراهيمي تزامنا مع احتفالات مولد الدسوقي.. صور

محافظ كفر الشيخ يكرم رئيس مدينة بيلا والمعاونين المتميزين

ترشيحاتنا

بعد الاجتياح الإسرائيلي لغزة.. مظاهرات في رام الله تهتف الشعب يريد كتائب القسام

ارتفاع الرماد 7 كيلو | بركان روسي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

الصليب الأحمر يعلن وصول أول فرقه الطبية إلى غزة

إعلامي: غزة تتعرض لغزو بربري همجي ونرجو من الجميع الدعاء لهم

انفوجراف .. إنشاء وتطوير مستشفيات سوهاج

محمد العرابي: العمليات العسكرية دائما تواكب التفاوض لوقف إطلاق النار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشخاص أكثر عرضة للشد العضلي بإستمرار.. الحامل أبرزهم

طريقة عمل الجاتوه السواريه الاقتصادي.. أحلى من الجاهز

نانسي مختار ابنة الفنانة رانيا يوسف تشعل الشموع بإحدى الكنائس| شاهد

فاكهة منتشرة في الأسواق ومفيدة لمرضى السكري.. أحرص على تناولها

فيديو

بسبب دعم الفلـ.سطـينيين .. بيلا حديد تتلقى تـ.هديـ.دات بالـ.قتـ.ل

سمسم شهاب ينهار من البكاء في عزاء زوجته .. شاهد

نانسي مختار ابنة الفنانة رانيا يوسف تشعل الشموع بإحدى الكنائس| شاهد

سالم الهندي يحتفل بعيد ميلاد إليسا في مقر روتانا بـ السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ