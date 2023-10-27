الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الختامية في مولد الدسوقي بـ كفر الشيخ.. صور

أدى الآلاف من الصوفيين ورواد المسجد الإبراهيمي، يتقدمهم اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، صلاة الجمعة الختامية، بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، في ضوء احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بمولد القطب الصوفي الكبير.



جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بالأوقاف، وقيادات ومشايخ الطرق الصوفية، والأوقاف، والأزهر الشريف، والمجلس الأعلى الصوفي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، والوفود المشاركة من الدول العربية والإسلامية، وجمع كبير للمصلين من أبناء كفر الشيخ، ومحافظات الجمهورية.

وبدأت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة لفضيلة الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ثم خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بالأوقاف، وموضوعها «سيناء أرض الخير والنماء والتضحية».

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