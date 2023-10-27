البنتاجون : لدينا مستشارون عسكريون في إسرائيل.. ودلتا لا تشارك باجتياح غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” باتريك رايدر، اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة لديها مستشارون عسكريون في إسرائيل، ونفى أن قوات دلتا تشارك إسرائيل بهجومها على قطاع غزة.

وقال المتحدث بإسم البنتاجون إن واشنطن تعمل مع مصر وإسرائيل لضمان إيصال المساعدات إلى قطاع غزة لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد قتل مدنيين أبرياء في إسرائيل أو فلسطين.

وأشار رايدر إلى أن واشنطن تعمل على تلبية كافة احتياجات إسرائيل، منوها إلى ان هناك جماعات في المنطقة قد تستغل الوضع لتوسيع الصراع.

أمريكا تهدد بالرد على أي تهديدات

وأكد المتحدث بإسم البنتاجون، أن الولايات المتحدة سترد على أي تهديدات ضد المصالح الأمريكية، مشيرا إلى تنفيذ القوات الأمريكية ضربة دقيقة ضد الحرس الثوري الإيراني بسوريا.

وأضاف أن كلاء إيران اعتدوا على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

عزل قطاع غزة

وأصبح قطاع غزة، منطقة معزولة عن العالم الخارجي، بعد انقطاع الاتصالات تزامنا مع شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا من ثلاث جبهات برية وجوية وبحرية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت.

أكدت شركات الاتصالات في غزة الانقطاع الكامل لشبكاتها العاملة في القطاع، في حين تحولت عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الإنترنت.

وأعلن تلفزيون فلسطين، أن قطاع غزة يشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب، وتعرضت أنحاء مختلفة في قطاع غزة لقصف عنيف ومستمر من طيران الاحتلال الحربي.

وأكدت فضائية "روسيا اليوم" أن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات، وتشترك المدفعية الإسرائيلية في الهجوم ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

أوضحت "روسيا اليوم" أن الهجوم الإسرائيلي يتركز في مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع.

وأكد مراسل قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن "الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا الذي رأيته، أقوى هجوم منذ بداية الحرب".

ويعاني قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، والذي تزامن مع قطاع إمدادات الكهرباء والوقود والمياه، ما تسبب في شلل في الخدمات الصحية والمستشفيات والاتصالات.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 7 آلاف شهيد.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الجاري، تحت شعار "طوفان الأقصى" أسفرت عن مقتل حوالي 1300 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.