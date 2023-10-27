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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مظاهرات فى طولكرم ومناطق أخرى فى الضفة تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة

مظاهرات فى طولكرم
مظاهرات فى طولكرم

خرجت مسيرات  حاشدة في طولكرم ورام الله، ومناطق أخرى في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، رصدتها القاهرة الإخبارية، تنديدًا بعدوان الاحتلال على غزة، بعد القصف الإسرائيلي العنيف المستمر على شمال القطاع قبل ساعات، بعد أن قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات والإنترنت، لعزل غزة عن العالم، وفي رام الله خرج آلاف الفلسطينيين يجوبون الشوارع دعمًا لغزة، وردد المتظاهرون هتافات: "الشعب يريد كتائب القسام".

 

أطلقت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم، رشقات صاروخية متتالية من قطاع غزة باتجاه تل أبيب وعسقلان وأسدود ووسط الأراضي المحتلة، ردا على العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين في غزة، وأفاد إعلام إسرائيلي، بإصابة مستوطن جراء سقوط صاروخين في منطقة زراعية شرق ريشون ليتسيون، بينما قال البيت الأبيض إنه لن يعلق على العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الأمر متروك للجيش الإسرائيلي.

 

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الفصائل الفلسطينية تصدت لتوغل بري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج، وهناك اشتباكات عنيفة بين الجانبين تدور على الأرض الآن.

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