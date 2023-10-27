بالأسود.. ديميت أوزديمير تتألق بهذه الإطلالة على إنستجرام  

شاركت الفنانة ديميت أوزدمير صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة شتوية ناعمة.

تفاصيل إطلالة ديميت أوزديمير

ظهرت ديميت أوزدمير وهي ترتدي توب هاي استوميك باللون الأسود، وعليه جاكيت من الجلد باللون الأسود وبأكمام طويلة، واختارت عليه بنطال جينز مقطع من الركبتين باللون الثلجي، فيما اختارت بوت من الجلد باللون الأسود ليتناسب مع إطلالتها.

وتركت ديميت أوزديمير خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة.

ولم تتكلف ديميت أوزديمير في وضع المكياج، حيث اختارت اللون الكمشيري للشفاه، مع الكحل والماسكرا، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ونسقت ديميت بعض الإكسسوارات الناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.