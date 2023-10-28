حكاية فيلا أبو رواش والحفلات الصاخبة.. حقيقة مقتل شاب واختطاف آخرين| تفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات في فيلا سكنية بمنطقة أبو رواش، للاعتداء، من قبل بعض قاطني المنطقة، وإطلاق أعيرة نارية عليهم، ومقتل شخص، واختطاف آخرين، وسرقة متعلقاتهم.

وتبين أن حقيقة الواقعة، تتمثل في أنه بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، تبلغ لشرطة النجدة من أهالي المنطقة، بوجود مشاجرة في فيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش، على طريق المنصورية بالجيزة.

وبالانتقال؛ تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل، والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة، وانصرافهم، ورفضوا التقدم بأي بلاغات.

وبإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وبسؤال عدد من أهالي المنطقة؛ أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها، معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب، وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات؛ نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل، وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك، إلا أنهم رفضوا؛ بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

وبتاريخ حدوث الواقعة؛ نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن، عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات، وقيام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا، بالتوجه للفيلا، والتعرض لمرتادي الحفل في أثناء مغادرتهم، والتعدي عليهم؛ مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

كما أكدت التحريات، عدم صحة ما تداوله مروجو مقاطع الفيديو، من مقتل أحد الأشخاص، ولم تتلق المديرية أية بلاغات، أو تسجل المستشفيات وصول أي مصابين من جراء الواقعة، كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.

وجرى تحديد وضبط 6 من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدي على مرتادي الحفل، وجارٍ ضبط 4 هاربين ممن شاركوا في الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال القائمين على الاعتداء على مرتادي الحفل، وكذا مالك الفيلا، والقائمين على تنظيم الحفل؛ لاستخدام الفيلا في تنظيم حفلات دون ترخيص.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو؛ للادعاءات الكاذبة، وإثارة البلبلة.