مهمة مستحيلة..خبير : مواجهة جيش الإحتلال لـ المقاومة فى الأنفاق جحيم لإسرائيل

كشف العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، تفاصيل احتياج غزة من قبل جيش الاحتلال ليلا.

وقال راغب، خلال حواره ببرنامج الحكاية بقناة ام بي سي مصر"،:" هناك أنفاق تشكل عقدة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن كتائب القسام التابعة لـ«حماس» تمتلك صواريخ ضد المدرع بمدى 25 كم تغطي أنحاء غزة كافة.



واشار إلي أن التعامل مع مقاتلي حماس تحت الأرض (الأنفاق) مهمة مستحيلة، موضحًا: الحرب تحت الأرض جحيم، كل مجموعة لها منطقة عارفة خريطتها لو راحت في حتة تانية ممكن تتوه... تخيل واحد بينزل في مكان مظلم، ممكن يكون مفخخ، مش عارف الضرب هيجيله منين، دايمًا المتخندق وانت داخل شايفك ويقدر يتعامل.