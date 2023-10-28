الرئاسة الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال برعاية أمريكية.. تفاصيل

أدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة قائلة إن "إسرائيل" مستمرة في جرائمها الوحشية مستغلة الرعاية الأمريكية لها، وفق ما إذاعة صوت فلسطين.



يأتي ذلك فيما يشن الاحتلال قصفا بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بقطاع غزة قبل قليل.

كما شن طيران الاحتلال قصفا على أطراف حي التفاح ومناطق في جباليا شمال قطاع غزة.



كذلك يشن طيران الاحتلال غارات على مخيم النصيرات وجباليا.

خلفت الغارات دمار كبير على الأحياء السكنية في غزة فجر اليوم. واستشهد خمسة وعشرون فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة صباح اليوم السبت.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول خمسة وعشرين شهيدا وعشرات المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

ويأتي تصعيد الاحتلال عدوانه على قطاع غزة عقب قطعه الاتصالات عن القطاع المحاصر مساء أمس الجمعة.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أكدت صباح اليوم أن "المدنيين في غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق بعد قطع إسرائيل وسائل الاتصالات والإنترنت عن القطاع".

وقالت المنظمة في عدة منشورات على منصة "إكس" فجر اليوم السبت: "يتعرض المدنيون في غزّة لخطر غير مسبوق: قطعت إسرائيل كافة سبلهم للاتصال، بينما تكثّف القصف وتوسّع هجماتها البرية".

ويشن الاحتلال الإسرائيلي، منذ 3 أسابيع، عداونا عسكريا على غزة، دمر أحياء بكاملها، وخلف 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخرجت مظاهرات في عدد من العواصم الغربية منددة بالعدوان الصهيوني على غزة.

