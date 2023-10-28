البورصة المصرية حققت أداءً قياسيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي

يقدم " موقع صدي البلد" ، تقريرا حول أداء البورصه المصريه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، وجاء أداء البورصه المصريه كالتالي:-

وصعدت المؤشرات بنسبة تتجاوز 7% محققة مستويات غير مسبوقة، وربح رأس المال السوقى 116 مليار جنيه مقتربًا من مستوى 1.6 تريليون جنيه، وتجاوزت التداولات 176 مليار جنيه.

5 أسهم تحقق نسبة صعود تجاوزت ال 50%

و حققت 5 أسهم نسبة صعود تجاوزت 50% خلال 5 جلسات، وهم:

1- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 145.27% ليغلق عند مستوى 73.090 جنيه.

2- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضى بنسبة 148.73% ليغلق عند مستوى 99.690 جنيه.

3- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 60.52% ليغلق عند مستوى 25.250 جنيه.

4- العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 101.75% ليغلق عند مستوى 40.330 جنيه.

5- مصر للألومنيوم بنسبة 55.11% ليغلق عند مستوى 67.100 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 23262.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر أكتوبر.

صعود مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 10.72% ليغلق عند مستوى 4339.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 10.64% ليغلق عند مستوى 6578.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.75% ليغلق عند مستوى 28785.62 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5275.90 نقطة.

رأس المال السوقي للبورصة المصرية، يربح 116 مليار جنيه

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 116 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.589 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.9%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.021 تريليون جنيه إلى 1.102 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 273.8 مليار جنيه إلى 303.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10.8%.

