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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة الحواجز الحديدية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين بحي شرق

حملة لرفع الاشغالات
حملة لرفع الاشغالات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطرق والشوارع والميادين والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور ضمن الجهود المبذولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقاً للامكانات المتاحة لافتاً إلى العمل على تكثيف حملات الاشغالات والمرافق بكافة المراكز والأحياء لإعادة الانضباط إلى الشارع وتخفيف الزحام دون تهاون أو تقاعس وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية.

وأوضح أنه تم إزالة الحواجز الحديدية والحجارة ورفع الاشغالات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتعدين بتقسيم الخياط بحي شرق على أن يتم استمرار الحملات بباقي الشوارع والميادين.

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وأشار المحافظ، إلى أنه تم توجيه عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق بتنظيم عدة حملات لإزالة الحواجز الحديدية والحجارة أمام بعض المنازل وبالشوارع بمنطقة تقسيم الخياط ورفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق خاصة عقب ورود شكاوي المواطنين من تضررهم بوجود حديد واحجار أمام العقارات.

ولفت إلى تحرير محاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك في إطار حملات الإشغالات التي يتم شنها بصفة دورية لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والنقل والانتقال والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والإلتزام بحرم الطريق العام لافتاً إلى استمرار تنفيذ وشن تلك الحملات بصفة دورية بمشاركة سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبي رئيس الحي ومسئولي التراخيص والاشغالات والمرافق وفريق العمل من أفراد الاشغالات وبإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالحي.

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