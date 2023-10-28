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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استجابة للهشتاج العالمي.. ماسك: سندعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها في غزة

إيلون ماسك مالك تويتر
إيلون ماسك مالك تويتر

أعلن إيلون ماسك، رجل الأعمال الشهير وصاحب منصة x تويتر سابقا، أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الخاص به ستارلينك "سيدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة".

وأصدر ماسك ، هذا الإعلان على منصة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، ردًا على بيان النائبة الأمريكية ألكساندريا أوكازيو كورتيز بأن قطع الاتصالات في غزة "غير مقبول".

وتقول جماعات الإغاثة، إنها غير قادرة على التواصل مع فرقها في قطاع غزة بعد انهيار خدمات الهاتف والإنترنت خلال القصف الإسرائيلي المكثف الذي يدعم العملية البرية المكثفة، وطالب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من مالك منصة “اكس” إيلون ماسك، بتوفير خدمات “ستارلينك” لقطاع غزة، وهو الهاشتاج الذي كان الأعلى تداولا عالميا منذ الأمس مع بدء الهجوم البري لإسرائيل على قطاع غزة بعد قطع كافة خدمات الاتصال عن سكان القطاع. 

ووجه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نداءات لأيلون ماسك، تزامنا مع اشتداد الحصار التي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع مما أسفر عن قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة.

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