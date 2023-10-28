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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة إنسانية أمام أعيننا.. جوتيرتش يدعو إلى وقف التصعيد غير المسبوق على غزة

أنطونيو جوتيرتش
أنطونيو جوتيرتش

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، اليوم السبت، بالتصعيد غير المسبوق للقصف على قطاع غزة، داعيًا إلى ضرورة إنهائه.

وقال جوتيرتش عبر منصة "إكس" "لقد شجعني ما بدا وهو الإجماع المتزايد على الحاجة إلى هدنة إنسانية على الأقل في الشرق الأوسط".

وأضاف "ولكن للأسف، فوجئت بتصعيد غير مسبوق لعمليات القصف، مما يقوض الأهداف الإنسانية.. ويجب عكس هذا الوضع".

ولفت "وأكرر ندائي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، إلى جانب إطلاق سراح الرهائن غير المشروط وتقديم الإغاثة على مستوى يتوافق مع الاحتياجات المأساوية للشعب في غزة، حيث تتكشف كارثة إنسانية أمام أعيننا".

وكان موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صرح في وقت سابق، بأن الحركة ترحب بالقرار الصادر أمس من الجمعية العمومية للأمم المتحدة والذي ينص على هدنة إنسانية في الحرب الدائرة الآن داخل قطاع غزة، مع الهجوم الغير مسبوق من قبل الكيان الإسرائيلي على المدنيين بغزة.

وقال أبو مرزوق في تصريحات صحفية، حماس مستعدة لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وكذلك نرحب بوساطة روسيا فيما يخص ملف الأسرى، ولكن إسرائيل ترفض وواشنطن ترغب أن يكون الوسيط قطري ومصري.

الأمين العام للأمم المتحدة جوتيرتش غزة إطلاق سراح الرهائن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش

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