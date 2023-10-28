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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيلينجهام يخطف فوزا قاتلا لـ مدريد من برشلونة ويقوده لصدارة الدوري الإسباني

صدى البلد

خطف فريق ريال مدريد فوزا قاتلا من نظيره برشلونة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة ١١ من بطولة الدوري الإسباني.

تفاصيل الشوط الأول:

جاء هدف برشلونة في الدقيقة السابعة عن طريق الألماني إلكاي جوندوجان مستغلًا خطأ من تشواميني وألابا.

وكاد فيرمين لوبيز أن يسجل هدفًا في الدقيقة 16 لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى ريال مدريد.

وكاد جواو فيليكس أن يسجل هدفًا لبرشلونة في الدقيقة 28 عندما راوغ روديجر لكن كارفاخال حرمه من التقدم نحو المرمى.

واقترب داني كارفاخال من أن يعادل النتيجة للريال في الدقيقة 38 من متابعة لكرة طولية مسقطة من توني كروس، لكن تسديدته اتجهت للشباك الخارجية لمرمى برشلونة.

تفاصيل الشوط الثاني:

أضاع رودريجو إنفراد تام بالحارس شتيجن في الدقيقة ٤٧ وفشل في معادلة النتيجة.

وأنقذ القائم فريق ريال مدريد من الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة ٥١، بعد رأسية رائعة من مارتينيز اصطدمت بالقائم وترتد لأراوخو الذي يسددها بقوة في الشباك ولكن يتصدى لها كيبا ببراعة.

وسدد كروس كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٥٧ ولكن وصلت سهلة لحارس برشلونة.

وتعادل بيلينجهام لفريق ريال مدريد في الدقيقة ٦٨ بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ثم سجل بيلينجهام الهدف الثاني لفريق ريال مدريد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: كارفاخال - روديجر - ألابا - ميندي
خط الوسط: تشواميني - كروس - فالفيردي - بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي: 
في حراسة المرمى: شتيجن
خط الدفاع: أراوخو - كريستنسن - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: جوندوجان - فرمين لوبيز - جافي

خط الهجوم: كانسيلو - جواو فيليكس - فيران توريس.

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ٢٨ نقطة، بينما يأتي فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد ٢٤ نقطة.

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