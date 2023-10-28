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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة النني.. أرسنال يكتسح شيفيلد يونايتد بخماسية ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

صدى البلد

اكتسح فريق أرسنال نظيره شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاءت أهداف أرسنال عن طريق كل من نيكيتاه (هاتريك) في الدقائق ٢٨، ٥٠، ٥٨.

وفابيو فييرا في الدقيقة ٨٨ من ركلة جزاء، وأخيرا تومياسو في الدقيقة ٩٠+٦.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد النني كبديلا في الدقيقة ٨٩.


وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:


حراسة المرمى: رايا
الدفاع: وايت - سالبيا - كيور - زينشينكو 
الوسط: سميث روي - ديكلان رايس - هافيرتز
الهجوم: بوكايو ساكا - نيكيتاه - مارتينلي

 

وبهذه النتيجة، يحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٤ نقطة، متأخرا بـ نقطتين عن توتنهام متصدر الترتيب، بينما يحتل شيفيلد المركز الأخير بنقطة وحيدة.

أرسنال شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي نيكيتاه النني

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