عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مثقفون: رحيل مهاب نصر خسارة فادحة للشعر العربي

صدى البلد

توفي الشاعر مهاب نصر، اليوم السبت، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

الشاعر مهاب نصر من مواليد الإسكندرية، وصدر له دواوين: "أن يسرق طائر عينيك ـ يا رب.. أعطنا كتابا لنقرأ".

وقدم الراحل العديد من الإسهامات الثقافية، وكتب لمجلات "أمكنة" و"الكتابة"اليوم السبت والعديد من المجلات الأدبية المصرية والكويتية.

وداع 

قال الشاعر محمد المتيم عبر حسابه فيسبوك لم ألتقِ الشاعر السكندري مهاب نصر من قبل، لكن قرأت قبل ثلاث سنوات مجموعته الشعرية البديعة "لا تُوقِظ الشعب يا حبيبي"، فالتقيتُ شيئًا منه، ربما شجنه وأساه..
قبل أيام، استيقظ الشعب.
واليوم، أرخى، الأخُ الشاعرُ الكريمُ، جفنيه.

وكما علمنا الرجال الطيّبون والنساء الطيّبات/
لا نقول وداعًا يا مهاب 
بل وِدادًا يا مهاب..

txt

لماذا لم يدفن طه حسين إلا بعد 3 أيام من وفاته؟.. تفاصيل

txt

إيهاب الملاح لـ صدى البلد: طه حسين استطاع أن يمسك بمفاصل الثقافة العربية

من جهته، أكد  الشاعر محمد توفيق، عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”:الشاعر مهاب نصر .. وداعاً  منذ قليل أُبلغت بوفاة الصديق الشاعر/ مهاب نصر ..ابن الأسكندرية وصاحب التجربة الشعرية المتفردة، والمثقف الموسوعوي.


تزاملنا في القبس على مدى سنوات، وجمعتنا أعمال صحافية وحوارات ثقافية، وفعاليات شعرية، لكن ما لن أنساه " أنه عند رحيله نهائياً من الكويت إلى مصر، كان متردداً وظل يؤجل السفر وإلغاء الإقامة، وقال لي: أريد البقاء في الكويت فهي تحقق لي العزلة التي أريدها للقراءة والتأمل والكتابة، لكنه غادر الحياة كلها بعد مرور أشهر على رحيله الاضطراري إلى وطنه.
رحم الله مهاب نصر وصبَّرنا الله على ما تبقى لنا من أيام في غبش الدنيا.

وأوضح الروائي إبراهيم عبد المجيد عبر حسابه خبر فاجع رحيل الشاعر مهاب نصر . ابن الاسكندرية وابن جماعة الاربعائيون في التسعينات التي كانت تطمح للتجديد الرائع في الشعر . الف رحمة لك يا مهاب يا جميل . اخر لقاء لنا كان من سبع سنوات في الكويت وكنت اتمني اشوفك في مصر بعدها لكنها الايام . خالص عزائي للعائلة وللكتاب وربنا يهون علينا الايام . الف رحمة يا حبيبي .

وتابعت منصورة عز الدين عبر حسابها مفجع خبر رحيل الصديق العزيز والشاعر المبدع مهاب نصر.  خالص عزائي لأهله ومحبيه. لا أتذكره إلا ضاحكا وقادرا على لفت الانتباه بذكاء متوقد إلى ما يغفل عنه الآخرون.

مهاب نصر وفاة الشاعر مهاب نصر التجربة الشعرية الشاعر مهاب نصر الشاعر محمد المتيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

فرج عامر يعلن انتقال لاعب إلى صفوف الأهلي رسميًّا

الصحة: نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

حصر الضحايا..تصادم عدد كبير من السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

موضوعات متعلقة

لماذا لم يدفن طه حسين إلا بعد 3 أيام من وفاته؟.. تفاصيل

إيهاب الملاح لـ صدى البلد: طه حسين استطاع أن يمسك بمفاصل الثقافة العربية

أهم المعالم الثقافية.. قصة حريق دار الأوبرا المصرية

القومى للتنسيق الحضارى يدرج اسم الطبيب مصطفى الديوانى ضمن مشروع «حكاية شارع»

التشكيلى رضا عبد السلام يفتتح 3 معارض فنية تستمر 30 يوما.. تفاصيل

صدر حديثا.. رواية "الرحيمة" لـ أحمد فضل شبلول

ثقافة الإسماعيلية تناقش دور وسائل الإعلام في تمكين المرأة

تمثال "ذا روك" يثير الجدل في متحف فرنسي .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال: الحرب تتطلب الدخول البري لـ غزة ولا انتصار دون دفع الثمن

مستشار بالأكاديمية العسكرية: رسائل قوية من السيسي للمصريين بشأن الأمن القومي

إيلون ماسك يعلن إتاحة ستارلينك في غزة ولكن لهذه المنظمات فقط

مثقفون: رحيل مهاب نصر خسارة فادحة للشعر العربي

سعر أرخص سيارة من سيتروين 2024 في مصر

حكم مراعاة ترتيب السور عند قراءتها في الصلاة .. هل واجب شرعا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي قشر البرتقال على وجهك .. نتيجة غير متوقعة

تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس من الأكاديمية العسكرية

طريقة عمل صوابع زينب

فتاة فائقة الجمال.. طليق غادة عبدالرازق يعلن ارتباطه بعد أشهر من انفصالهما

فيديو

تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس من الأكاديمية العسكرية

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

32 وفاة وإصابة 57.. كواليس حادث طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي

فشلنا نصور.. أحمد الفيشاوى يكشف كواليس فيلمه السيستم مع بسنت شوقى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ