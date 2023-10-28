مثقفون: رحيل مهاب نصر خسارة فادحة للشعر العربي

توفي الشاعر مهاب نصر، اليوم السبت، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

الشاعر مهاب نصر من مواليد الإسكندرية، وصدر له دواوين: "أن يسرق طائر عينيك ـ يا رب.. أعطنا كتابا لنقرأ".

وقدم الراحل العديد من الإسهامات الثقافية، وكتب لمجلات "أمكنة" و"الكتابة"اليوم السبت والعديد من المجلات الأدبية المصرية والكويتية.

وداع

قال الشاعر محمد المتيم عبر حسابه فيسبوك لم ألتقِ الشاعر السكندري مهاب نصر من قبل، لكن قرأت قبل ثلاث سنوات مجموعته الشعرية البديعة "لا تُوقِظ الشعب يا حبيبي"، فالتقيتُ شيئًا منه، ربما شجنه وأساه..

قبل أيام، استيقظ الشعب.

واليوم، أرخى، الأخُ الشاعرُ الكريمُ، جفنيه.

وكما علمنا الرجال الطيّبون والنساء الطيّبات/

لا نقول وداعًا يا مهاب

بل وِدادًا يا مهاب..

من جهته، أكد الشاعر محمد توفيق، عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”:الشاعر مهاب نصر .. وداعاً منذ قليل أُبلغت بوفاة الصديق الشاعر/ مهاب نصر ..ابن الأسكندرية وصاحب التجربة الشعرية المتفردة، والمثقف الموسوعوي.



تزاملنا في القبس على مدى سنوات، وجمعتنا أعمال صحافية وحوارات ثقافية، وفعاليات شعرية، لكن ما لن أنساه " أنه عند رحيله نهائياً من الكويت إلى مصر، كان متردداً وظل يؤجل السفر وإلغاء الإقامة، وقال لي: أريد البقاء في الكويت فهي تحقق لي العزلة التي أريدها للقراءة والتأمل والكتابة، لكنه غادر الحياة كلها بعد مرور أشهر على رحيله الاضطراري إلى وطنه.

رحم الله مهاب نصر وصبَّرنا الله على ما تبقى لنا من أيام في غبش الدنيا.

وأوضح الروائي إبراهيم عبد المجيد عبر حسابه خبر فاجع رحيل الشاعر مهاب نصر . ابن الاسكندرية وابن جماعة الاربعائيون في التسعينات التي كانت تطمح للتجديد الرائع في الشعر . الف رحمة لك يا مهاب يا جميل . اخر لقاء لنا كان من سبع سنوات في الكويت وكنت اتمني اشوفك في مصر بعدها لكنها الايام . خالص عزائي للعائلة وللكتاب وربنا يهون علينا الايام . الف رحمة يا حبيبي .

وتابعت منصورة عز الدين عبر حسابها مفجع خبر رحيل الصديق العزيز والشاعر المبدع مهاب نصر. خالص عزائي لأهله ومحبيه. لا أتذكره إلا ضاحكا وقادرا على لفت الانتباه بذكاء متوقد إلى ما يغفل عنه الآخرون.