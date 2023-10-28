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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الصحراوي إلى 34

حادث صحراوى النوبارية
حادث صحراوى النوبارية بالبحيرة

ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، إلى 34 حالة وفاة، حيث وقع الحادث صباح اليوم السبت، بين عدد من السيارات، واشتعلت النيران بها، وأسفر عن إصابة 63 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، كما لقي 32 شخصا مصرعهم في الحادث، قبل أن يرتفع العدد.

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نقل ضحايا حادث الطريق الصحراوي بالبحيرة لـ 3 مستشفيات وإمدادها بـ 5 فرق متنقلة

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الحصيلة النهائية لحادث صحراوي البحيرة.. 32 جثة وتفحم 20 سيارة.. صور

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، رفعت آثار حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وأسفر عن إصابة 63 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، ومصرع 32 شخصا تم نقلهم إلى مشرحة مستشفيات أبو المطامير ووادي النطرون التخصصي وغرب النوبارية المركزي.

وأعيدت الحركة المرورية على الطريق الصحراوي مرة أخرى؛ بعد توقف نحو 6 ساعات بسبب الحادث الأليم، والذي تسبب في إحداث شلل مروري على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بالقرب من كوبري الشجاعة بمدينة النوبارية.

ومن جهته، قال الدكتور هاني جمعية، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن معظم حالات المصابين ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم.

وأشار إلى أن أغلب الجثث متفحمة نتيجة اشتعال النيران في السيارات، لافتا إلى أنه تم نقل 53 مصابا إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، و7 آخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي.

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