ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الصحراوي إلى 34

ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، إلى 34 حالة وفاة، حيث وقع الحادث صباح اليوم السبت، بين عدد من السيارات، واشتعلت النيران بها، وأسفر عن إصابة 63 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، كما لقي 32 شخصا مصرعهم في الحادث، قبل أن يرتفع العدد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، رفعت آثار حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وأسفر عن إصابة 63 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، ومصرع 32 شخصا تم نقلهم إلى مشرحة مستشفيات أبو المطامير ووادي النطرون التخصصي وغرب النوبارية المركزي.

وأعيدت الحركة المرورية على الطريق الصحراوي مرة أخرى؛ بعد توقف نحو 6 ساعات بسبب الحادث الأليم، والذي تسبب في إحداث شلل مروري على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بالقرب من كوبري الشجاعة بمدينة النوبارية.

ومن جهته، قال الدكتور هاني جمعية، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن معظم حالات المصابين ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم.

وأشار إلى أن أغلب الجثث متفحمة نتيجة اشتعال النيران في السيارات، لافتا إلى أنه تم نقل 53 مصابا إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، و7 آخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي.