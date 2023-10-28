صحة البحيرة تكشف آخر تطورات حادث الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية|تفاصيل

قال الدكتور هاني جمعية، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إن حادث التصادم طريق الإسكندرية الصحراوي، وقع صباح اليوم وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون وغرب النوبارية، موضحا أن الحادث أسفر عن إصابة 58 شخصًا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وأضاف «هاني جمعية» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «أخر النهار» المذاع على قناة «النهار» أنه تم دعم المستشفيات بأكثر من 20 طبيب وفرق الانقاذ السريع وتم إسعاف الجميع والباقي 11 مصاب فقط.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إلى أن معظم حالات المصابين ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، بينما أغلب الجثث متفحمة، وتم نقل 53 مصابا لمستشفى وادي النطرون التخصصي، وعدد 7 مصابين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي.

وأشار إلى أن تم إمداد المستشفيات التي استقبلت ضحايا ومصابي حادث الطريق الصحراوي بفرق من مستشفيات أخرى.

حادث الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، مغادرة عدد 49 مصابا من مصابي حادث الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، البالغ عددهم 58 مصابا، مستشفيات غرب النوبارية المركزي وأبو المطامير المركزي ووادي النطرون التخصصي، وذلك بعد تحسن حالاتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الصحية داخل المستشفيات.

وأوضح بيان لمديرية الصحة بالبحيرة، عن احتجاز 6 مصابين داخل العناية المركزة، و3 حالات ما زالوا يتلقون الرعاية الطبية داخل مستشفيات وادي النطرون التخصصي ومستشفى غرب النوبارية المركزي وأبو المطامير المركزي.

وكانت مديرية الصحة بالبحيرة، أعلنت قبل قليل أيضا، ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، إلى 34 حالة وفاة، الذي وقع صباح اليوم السبت، بين عدد من السيارات واشتعلت النيران بهم، وأسفر عن إصابة 58 مصابا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم إعادة الحركة المرورية على الطريق الصحراوي مرة أخرى بعد توقف نحو 6 ساعات، بسبب الحادث الأليم، والذي تسبب في إحداث شلل مروري بطريق القاهرة - الإسكندرية بالقرب من كوبري الشجاعة بمدينة النوبارية.