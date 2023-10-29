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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هاتف شبابي من أوبو Oppo بسعر مناسب وإمكانات جبارة

هاتف أوبو Oppo Reno
هاتف أوبو Oppo Reno 10

يلجأ الكثير من راغبي الشراء إلى هواتف الفئة المتوسطة؛ لأنها تجمع بين السعر المناسب وأيضا المواصفات الكبيرة التي يمكنها أن تنافس الفلاجشيب أو تقترب من إمكاناتها، ومن بين الهواتف المميزة التي ظهرت مؤخرا من شركة أوبو كان هاتف Oppo Reno 10

  

وجاء Oppo Reno 10 بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، مع دقة 1080x2412 بكسل مع كثافة بكسلات 394 نقطة لكل بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع زجاج واقي من Asahi Glass AGC DT-Star2 مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم   Oppo Reno 10 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بعدسة واسعة بدقة 64 ميجابكسل، مع تقنية PDAF، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED وتقنية HDR وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

ويحتوي Oppo Reno 10 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 67 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13.1.

 

ويعمل Oppo Reno 10 بمعالج من نوع  Dimensity 7050 من تصنيع شركة ميدياتك التايوانية ، مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك من نوع Mali-G68 MC4 تقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة.

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo Reno 10 في السوق المصري من حوالي 16 ألفا و29 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

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