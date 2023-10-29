اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن أخلاقيات البحث العلمي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، لتنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية.



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeDfkoXhR7_ZjihabfXES-PTrJZq2_o5scd0vX9fgGJVdm9fA/viewform?usp=embed_facebook&fbclid=IwAR3yRNnXejock83hMRu16suHkOB5ChkKmEyyHppeMPQlSHxBRDyOYx4bQxA_aem_AYpWU9wpzcIy7C6ufC_oZCN1HCdqfaGy0yAVeu8rBTVRAcsS7kVmoSyGdH2HSEioino&pli=1

ومن هذه الدورات يقدم المركز اليوم برنامج تدريبي عن أخلاقيات البحث العلمي .

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



جدير بالذكر أنه شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، في فعاليات أنت الحياة، التي تنظمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ضمن محاور المبادرة التي تستهدف تحسين جودة الحياة في القري والريف، لبناء الإنسان المصري.



جاءت تلك المشاركة لمتابعة فعاليات المبادرة، بقرية نوى، مدينة شبين القناطر ، بمحافظة القليوبية، والتي تنفذها مؤسسة حياة كريمة، بداية من اليوم الخميس، حتى السبت الموافق 28 أكتوبر2023، ويشترك في تنفيذها عدد من الوزارات والمؤسسات وتشمل القافلة، قوافل طبية تضم العديد من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات الطبية مجانا، وعقد امتحانات فورية لمن يرغب في الحصول على شهادات محو الأمية، وتم تسليم شهادات لمن تحرروا من الأمية.



وقال ناصف إن مصر، تبنى بالعلم، وما حدث في العشر السنوات الماضية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني من بنية تحتية وتكنولوجية، وهذا لم يحدث منذ سنوات وسنوات، وهذا ما لمسناه في المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة فهي مبادرة حقيقية، تلامس حياة الإنسان المصري البسيط؛ لتحقيق التنمية الشاملة والتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وقصة حياة كريمة هي قصة نجاح مصرية، وإن تعليمات القيادة السياسية، بأن ننزل ونلامس حياة الناس بالكفور والقرى والنجوع، وما حدث هذا العام في ملف محو الأمية بتحرر أكثر من 903 ألف تحرروا من الأمية، فالنجاح منظومة متكاملة.

وأضاف ناصف، أنه لا يمكن للحكومة أن تصفق منفردة، فلابد من التشبيك والتضافر مع جميع المؤسسات سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني.

ونظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتبات احتفالية بمناسبة مرور 50 عام على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

تضمنت الاحتفالية تحية العلم أمام بوابة المكتبة المركزية ثم جلسة افتتاحية بقاعة المكتبة الموسيقية عن المناسبة وتم خلالها التعريف بقاعات المكتبة المركزية والخدمات المقدمة، ثم أعقبها ورش عمل بالمكتبة الثقافية شملت مسابقة تصميم ملصق فنى وطابع تذكارى عن الإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر ثم عرض بقاعة المؤتمرات عن بعض الشخصيات العسكرية المؤثرة فى حرب أكتوبر.



وفى الختام تم عمل جولة تفقدية لقاعات الكتب المتخصصة بالمكتبة المركزية تمهيدا لعمل مسابقة تصميم دعوة لطلاب الجامعة بزيارة المكتبة.

وأشرف على الفعالية هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، فريدة محمد أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أشرف إمام حافظ مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، طارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.