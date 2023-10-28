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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محادثات مع كبار المسؤولين بإدارة بايدن|وزير الدفاع السعودي يزور البيت الأبيض الاثنين

صدى البلد

نشر موقع أكسيوس الأمريكي، تقريرا حول زيارة متوقعة لوزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، واشنطن، يوم الاثنين لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن، حسبما صرحت ثلاثة مصادر مطلعة على الرحلة لموقعأكسيوس.

قالت المصادر للموقع الأمريكي، إن الزيارة كانت مقررة منذ فترة طويلة، لكنها ستتم بعد أيام فقط من توسيع إسرائيل لعمليتها البرية في غزة وهو هجوم أدانته الرياض يوم السبت. يأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي تعرب فيه الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عن مخاوفهما من أن القتال بين إسرائيل وحماس قد يتسع إلى حرب إقليمية.

وزير الدفاع السعودي، شقيق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والسفير السابق لدى الولايات المتحدة، هو أعلى مسؤول سعودي يزور واشنطن منذ تولي إدارة بايدن مهامها.

قالت المصادر، لموقع أكسيوس، إنه من المتوقع أن يلتقي الأمير خالد بن سلمان، بمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية توني بلينكن والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ.

رفض البيت الأبيض التعليق لأكسيوس علي خبر الزيارة. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على الأسئلة المتعلقة بالزيارة.

قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن تحدث يوم الثلاثاء مع ولي العهد محمد بن سلمان حول الجهود الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية لردع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في المنطقة من الانضمام إلى الحرب.

شدد بايدن على أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل الدفاع عن شركاء الولايات المتحدة الذين يواجهون التهديدات الإرهابية، سواء من الجهات الحكومية أو الجهات غير الحكومية، وفقا للبيت الأبيض.

أصدرت وزارة الخارجية السعودية في وقت سابق من يوم السبت بيانًا آخر ينتقد إسرائيل. وأدان العملية البرية الإسرائيلية في غزة.

جاء في البيان أن أي عملية برية تقوم بها إسرائيل ستهدد حياة المدنيين الفلسطينيين وستؤدي إلى مخاطر غير إنسانية. 

قبل بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، سعى بايدن إلى تخفيف التوترات في الشرق الأوسط من خلال الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق ضخم مع المملكة العربية السعودية يتضمن اتفاق سلام تاريخي بين المملكة وإسرائيل.

قال بايدن هذا الأسبوع إنه ليس لديه دليل لكن غريزته تخبره أن حماس ربما تكون قد هاجمت إسرائيل عندما فعلت ذلك لعرقلة التقدم الذي تم إحرازه في الاتفاق الإسرائيلي السعودي.

قال بايدن: نحن بحاجة إلى العمل من أجل تكامل أكبر في المنطقة لإسرائيل مع الإصرار على أن تطلعات الشعب الفلسطيني ستكون جزءًا من هذا المستقبل أيضًا.

أكد، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان وبايدن في مكالمتهما هذا الأسبوع أهمية العمل من أجل سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بمجرد أن تهدأ الأزمة، بحسب البيت الأبيض.

قال الديوان الملكي السعودي إن ولي العهد محمد بن سلمان أبلغ بايدن بضرورة استعادة مسار السلام لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ومن أجل تحقيق السلام العادل والشامل. 

خالد بن سلمان لوزير الدفاع السعودي بايدن فلسطين غزة

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