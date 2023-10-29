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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند شرب 3 لترات من الماء يوميا؟

المياه
المياه

كشفت دراسات أن شرب 3-4 لترات من المياه كل يوم يمكن أن يجعل الجلد أكثر قوة، ونظام مناعي أفضل، وقلب أكثر صحة

إليكم الآثار الإيجابية لشرب 3-4 لترات من المياه كل يوم.

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تحسين الأداء المادي:

شرب كمية كبيرة من المياه يمكن أن يعزز أداء بدني كبير ويؤدي التجهيز المناسب إلى أداء الوظائف الجسدية والمعدات في تنظيم درجة حرارة الجسم.

 - المساعدة في إدارة الوزن:

وبالنسبة للأفراد الذين يستهدفون أن يخسروا بعض الكيلوجرامات، فإن شرب كمية كافية من المياه قد يعمل على العجائب، الماء يعمل كسدد للشهية الطبيعية، مما يساعده على الشعور أكثر من ذلك لفترة أطول ويقلل من احتمال الإفراط في الأكل، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستعاضة عن المشروبات السكر بالماء أن يؤدي إلى انخفاض إجمالي السعرات الحرارية، باستهلاك 3-4 لترات من المياه يومياً، يمكنك دعم أهدافك في إدارة الوزن وتعزيز أسلوب حياة أكثر صحة.

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