اليونسيف: استشهاد 3 آلاف طفل وتشرد أكثر من 100 الف بغزة

كشف جيرمي هوبنكز ممثل اليونسيف في مصر أن اليونسيف فقدت الاتصال مع أعضائها منذ الأمس، تزامناً مع قطع خدمات الاتصال والإنترنت عن قطاع غزة.

وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: حتى آخر اتصال مع فريقنا كان هناك أكثر من ثلاثة آلاف طفل استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، ولايجب أن يتم استهداف الأطفال في حرب في حرب ولابد ان يكونوا في أمن دائم.

وأكمل "نحن مرتعاون مما يحدث بأن يتجاوز ضحايا الأطفال 3 آلاف ووصل عدد المشردين إلى أكثر من 100 ألف طفل مشرد حتى الآن على الأقل، نحن قلقون على سلامتهم وأمنهم والدعم الانساني الذين يحتاجنوه الان من مياه وغذاء ودواء ودعم صحي كامل.

وعن أوضاع الاطفال في مخيمات ومدارس الاونروا وإستهدافها قال : " بالفعل موقف صعب وفظيع للغاية ونحن قلقون فيما يتعلق بالموقف الصحي ونقص المياه في الحياة الطبيعية ونقول أن من حق الناس الحصول على 20 لتر مياه يومياً ولكن في قطاع غزة فيما يخص الاسر والاطفالحصتهم اليومية 2 لتر مياه يومياً وهذا يستخدم في الشرب وصناعة الغذاء والنظافة وعدم شرب المياه يعرض حياتهم لمشكلات صحية كبيرة للغاية".