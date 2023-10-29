فرص واعدة| شريف حمودة: مصانع روسية وكورية وصينية قادمة للاستثمار في مصر قريبا

قطاع الاستثمار يواجه دعما كبيرا من الدولة

أكد شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير الصناعي، أن أصغر موظف في أصغر هيئة يمكن أن يوقف قرار وزير وهو ما يعد معوقًا في عملية الاستثمار، موضحا أن هناك تغيير في البنية التشريعية الحقيقية بما يدعم الاستثمار، ولكن ينقصنا الهيكل الوظيفي وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي خلال الملتقى والمعرض الدولي للصناعة.

وأضاف "حمودة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فرص واعدة للاستثمار والتصنيع في مصر وليس مجرد تجميع وتم الاتفاق مع شركات صينية وروسية وكورية وسيتم الإعلان قريبا عن هذا.

وأشار رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير الصناعي، إلى أن هناك تطويرا صناعيا كبيرا ترعاه الدولة المصرية، موضحا أن قطاع الاستثمار يواجه دعما كبيرا من الدولة والمستثمرون يستفيدون من الحوافز الضريبية والمناطق الحرة.

ولفت إلى أن بريكس نقلة العمر بالنسبة للاقتصاد المصري، وبدء ملامستها مع التعامل بالعملات المحلية والانفتاح على الدول الأخرى، مشيرا إلى أن هناك عددا ضخما من المصانع الروسية سيتم تدشينها في المدن المصرية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.