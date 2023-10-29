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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جلسة فيلم توعوي ضمن فعاليات أندية السكان بمركز شباب الدير بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 نفذت  إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر خطة أندية السكان عن شهر أكتوبر ٢٠٢٣بعقد ( جلسة فيلم توعوي) بمركز شباب "الدير"  بإدارة شباب "اسنا"  بحضور أعضاء أندية السكان من مراكز الشباب وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

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يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA ) لتنفيذ تدريبات، وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.  


وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب و جيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية  وفريق عمل الإدارة و حسن فؤاد حسن  مدير إدارة شباب إسنا.

 

  وقام بإدارة الجلسة المدرب أيمن حسين   بحضور  علاء عبد الحفيظ احمد منسق أندية السكان بالأقصر وأحمد جمال  منسق اتجاه بالأقصر.

الأقصر ادارة شباب اسنا الشباب والرياضة أندية السكان تدريب الشباب صندوق الأمم المتحدة

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