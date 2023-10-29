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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير وزاهر: توتر العلاقة بين إمام عاشور وكولر والاستشهاد بـ كهربا.. تفاصيل

إمام عاشور - كولر
إمام عاشور - كولر

توترت العلاقة بشكل كبير، خلال الفترة الأخيرة، بين إمام عاشور لاعب فريق الأهلي، والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود خلافات قوية بين إمام عاشور وكولر،  بدأت من مباراة سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي حيث كان يرفض اللاعب السفر إلى تنزانيا لأنه كان يشعر أنه لا يزال مصابا، لكن كولر صمم على اصطحابه مع بعثة الفريق وبالتالي انتظر أن يشارك أساسيا أو بديلا أمام سيمبا وهو ما لم يحدث.

وتابع، أن عند عودة بعثة الفريق إلى مصر رفض إمام عاشور الدخول للتدريبات بالجدية الكافية (اتدلع شوية) وطلب تدخل طبيب الفريق لفحصه، مما أثار تصرفه غضب كولر.

وأوضح أن إمام عاشور ظل غاضبا بسبب عدم لعب مباراة العودة، لذلك قرر كولر عدم سفره لمواجهة صن داونز، ويقال أن هناك تقرير طبي، لكنه تمرن مع المستبعدين بشكل جيد، لكن خلينا مع التقرير الطبي.

من ناحية أخرى، تحدث الإعلامي سيف زاهر عن كواليس واقعة إمام عاشور مع كولر، مشددا على أن اللاعب لم يتم استبعاده بسبب الإصابة، وأن هناك أزمة كبيرة لم يتحدث عن تفاصيلها إلا بعد لقاء العودة بين الأهلي وصن داونز.

وقال زاهر: "أتمنى الكلام اللي سمعته عن إمام عاشور، ميطلعش صح في خلاف مع كولر والموضوع كبير وأنا مش هتكلم عشان الأهلي تنتظره مباراة مهمة".

وأضاف زاهر: "أتمنى إن إمام عاشور ياخد محمود كهربا مثال له.. استبعاده لأمور أخرى مش هتكلم عنها دلوقتي"

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