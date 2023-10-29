أعلن اللاعب أحمد حسن عن وجود صلاح محسن أساسي في تشكيل الأهلي لمواجهة صنداونز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"صلاح محسن أساسي " .. تشكيل الأهلي لمواجهة صنداونز.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة صن داونز التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.