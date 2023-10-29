استشهاد 116 من الكوادر الطبية جراء العدوان الإسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 116 من الكوادر الطبية بغزة في حرب العدوان الإسرائيلي.

وقالت تقارير وسائل الإعلام بتدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 57 مؤسسة صحية.

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني عن تهديد كبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفيات في زيادة في معاناة الأهالي ورغبة في تدميرهم، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

قال الهلال الأحمر الفلسطيني:" تلقينا الآن تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة كونه سيتم قصفه".

ويشهد محيط مستشفى القدس منذ ساعات الصباح غارات متواصلة أدى إلى تدميرها بالكامل.

وتحدث مسئولون في القطاع عن كارثة المستشفيات : "العمليات في الممرات ودون تخدير و المساعدات الطبية لا تكفي إلا 10 % من الاحتياجات".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن حجم المساعدات ضعيف ويغطي نحو 3% فقط من احتياجات القطاع الطبي.

وتعتمد المشافي على الاونروا في إمداد المولدات بالوقود والمولدات تفصل كل نصف ساعة.

يأتي ذلك فيما يحدث قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لحيي الزيتون والشجاعية شرقي غزة.

من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع يوم غد الاثنين بعد توسيع العمليات البرية الإسرائيلية في غزة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

ويبحث المجلس مجددا الحرب البرية على غزة في وقت تتواصل فيه خطوط معاناة الأهالي بشكل غير مسبوق وسط حرب إبادة جماعية للفلسطينيين.

طلبت الإمارات، يوم أمس السبت، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، في أقرب وقت ممكن، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياتها البرية في قطاع غزة.



أدت حرب الإحتلال على غزة إلى زيادة الدعم الغربي لها خاصة من جانب أمريكا التي تعد حليفة الاحتلال الأولى في العالم.

